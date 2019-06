DFCO-RCL : Le parcage lensois à risques, coup d’envoi décalé à 21h15

Dans : Ligue 1, Ligue 2, Dijon, Lens.

Initialement prévu à 21h00, le coup d’envoi du barrage retour entre Dijon et Lens a finalement été décalé à 21h15. La raison ? Ne préférant pas prendre de risques avec son stade, le DFCO a décidé d’assurer sa tribune visiteurs, suite « à un risque d’écroulement des trois premiers rangs du parcage lensois », avant de lancer la rencontre. Une sage décision qui montre toutefois que le public sang et or est chaud comme la braise avant un potentiel retour en L1.