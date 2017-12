Deux clubs de L1 le veulent, Oscar Garcia joue aux devinettes

Dans : Ligue 1, ASSE, Bordeaux, TFC, OGCN.

Parti de son plein gré de son poste d’entraineur de Saint-Etienne le mois dernier, Oscar Garcia a laissé un énorme chantier derrière lui.

S’il assure que cette décision était irrémédiable et aurait été prise même en cas de succès dans le derby face à Lyon, le technicien espagnol avoue ne pas avoir perdu totalement goût au championnat de France. La preuve : régulièrement annoncé du côté de Lille, l’ancien barcelonais a fait savoir dans un entretien à L’Equipe qu’il était bien en contact avec deux clubs de Ligue 1, dont les entraineurs sont actuellement en place.

« Mon agent m'a dit que plusieurs clubs, dont trois appartenant aux cinq grands Championnats européens, se sont montrés intéressés par mon profil. J'évaluerai les différentes options dans les prochaines semaines. Parmi ceux-là, il y a deux clubs de L 1, qui pour le moment ont un entraîneur en place, donc je n'ai pas donné suite… On a parlé de Lille, mais ce n'est pas l'un des clubs qui ont contacté mon agent. J'aurais évidemment aimé rester plus longtemps à Saint-Étienne. Si j'ai l'opportunité d'entraîner à nouveau en France, cela me plairait », a confié Oscar Garcia, qui laisse donc le suspense entier. Ces dernières semaines, plusieurs postes de technicien ont été fragilisés, comme ceux de Gourvennec à Bordeaux, Moulin à Angers, de Dupraz à Toulouse, ou Favre à Nice. Faites vos jeux.