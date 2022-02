Dembélé héros de l'Olympico !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14ème journée (match rejoué)

Groupama stadium

OL-OM 2-1

Buts : Shaqiri (76e) et Dembélé (89e) pour l’OL ; Guendouzi (10e) pour l’OM

Dans ce match tant attendu depuis la date originelle du 21 novembre, Marseille partait favori des observateurs surtout au vue des nombreuses absences lyonnaises. L’OM ne tardait pas à confirmer les prédictions en se créant les premières situations dangereuses. Sur un coup-franc, Kamara seul dans l’axe envoyait sa frappe au-dessus des buts de Lopes. Un premier avertissement rapidement confirmé. Payet déposait un corner sur la tête de Guendouzi, esseulé au premier poteau qui surprenait Lopes et ouvrait le score.

9 - Dimitri Payet a délivré 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison, aucun autre joueur ne fait mieux. Il est impliqué sur 6 des 7 derniers buts de Marseille contre Lyon dans l'élite (3 buts, 3 assists). Olympique. #OLOM pic.twitter.com/5gQbqOyNHZ — OptaJean (@OptaJean) February 1, 2022

Un scénario idéal pour l’OM qui gérait bien la suite des évènements. Lyon et son attaque expérimentale peinait à inquiéter Pau Lopez. Seul le remuant Gusto venait prendre la profondeur et obligeait l’Espagnol à une sortie loin de ses buts. Marseille était plus tranchant et Lukeba intervenait judicieusement à la demi-heure pour contrer un centre de Lirola qui avait pris de vitesse Boateng. Cette première mi-temps s’achevait avec une seule frappe cadrée dénombrée en 45 minutes.

Dembélé, une entrée décisive

L'OL était bien décidé à rectifier cette statistique et à lutter pour inverser le score du match. Les Lyonnais continuaient à mettre la pression dans le camp marseillais, étant néanmoins plus précis et donc plus dangereux au fur et à mesure de la seconde période. Saliba réalisait une belle intervention sur Cherki (63e). Le jeune lyonnais était remuant et bénéficiait de l'aide de Moussa Dembélé, tout juste entré en jeu. Il ne tardait pas à se montrer dangereux, obligeant Pau Lopez à une double parade devant lui et et Caqueret. Shaqiri trouvait finalement la faille d'une belle tête placée après un centre de Gusto. Sonnés, les Marseillais étaient crucifiés dans les derniers instants par Dembélé parfaitement lancés par Shaqiri qui enrhumait Saliba avant de lober Lopez et offrir l'Olympico à l'OL. Grâce à ce succès, l'OL remonte à la 7e place avec 34 points, six derrière l'OM, 3e.