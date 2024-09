Daniel Riolo le découpe non-stop, il ignore pourquoi

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ancien entraîneur d’Evian, Toulouse, Caen, ou encore Saint-Etienne, Pascal Dupraz a régulièrement subi les critiques de Daniel Riolo durant sa carrière, sans vraiment savoir pourquoi le journaliste s’est acharné ainsi.

Dans le monde du football, il n’est pas rare que certains consultants fassent des fixettes sur des joueurs ou des entraîneurs. Cela arrive assez régulièrement à Daniel Riolo, qui a notamment pris des joueurs comme Marco Verratti ou Neymar en grippe durant une période au PSG. Certains entraîneurs ne passent pas non plus entre les goutes du sniper de RMC. Par le passé, Pascal Dupraz fait partie de ceux qui ont régulièrement subi les foudres de Daniel Riolo dans l’After Foot. En effet, l’ancien entraîneur d’Evian ou encore de Toulouse a régulièrement été critiqué, que ce soit pour le style de jeu défensif de ses équipes ou pour certaines de ses punchlines. Mais dans une interview accordée à Mouv’, Pascal Dupraz a expliqué qu’il ignorait sincèrement pourquoi Daniel Riolo s’était acharné sur lui pendant toutes ces années.

Dupraz ne sait pas pourquoi Riolo le déteste

Dupraz vs Riolo, toujours la meilleure vidéo du siècle pic.twitter.com/tHyBkeQ9q5 — Mon Ptit Tef (@monptitef) September 25, 2024

« Je n’ai pas compris pourquoi Daniel Riolo s’en prenait toujours à moi. Je ne comprends pas, j’ai entendu qu’il me traitait de menteur, je ne sais pas pourquoi. Je ne le connais pas, j’ai simplement appris à le connaître, je n’ai rien contre lui mais apparemment, il a tout contre moi. C’est comme ça, c’est la vie. Quand j’étais en poste, je faisais de l’audience aussi et j’ai contribué à son succès. Il était toujours en train de me découper, tout le temps, dès que j’ouvrais ma gueule, il me découpait. Il y a des gens comme ça qui ont le savoir sur le métier que j’ai l’humilité de considérer comme très difficile à comprendre. Moi, plus je suis dans le foot, plus j’ai le sentiment de le connaître, moins je le connais. Et il y a des gens qui n’ont jamais été dans le foot, mais qui le connaisse parfaitement, mieux que nous. A part une interview (voir la vidéo ci-dessus), je n’ai jamais discuté avec lui » a expliqué Pascal Dupraz.

Ancien consultant de Canal+, Pascal Dupraz intervient régulièrement dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC le week-end depuis plusieurs saisons. Mais bien qu’ils travaillent pour la même radio, l’ancien coach de Caen et Daniel Riolo ne se côtoient pas et c’est sans doute mieux comme ça.