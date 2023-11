Daniel Riolo écœuré, la Ligue 1 est « ‍nullissime ‍» ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Pour le deuxième week-end consécutif, les matchs de Ligue 1 nous offrent un spectacle très limité avec des chocs décevants et une attractivité pour le championnat de France qui baisse tout doucement chez les observateurs.

Ce week-end, les matchs Montpellier-Nice, Le Havre-Monaco, Rennes-Lyon ou encore Lens-OM ont terriblement déçu les observateurs. Des affiches avec des équipes ambitieuses qui visent l’Europe et qui n’ont pas tenu leurs promesses avec un niveau technique parfois affligeant. Ce fut le cas pour le match entre Rennes et l’OL, et que dire de celui entre Lens et l’OM dimanche soir en prime time. Il y a quelques mois de cela, l’affiche entre les Sang et Or et Marseille était l’un des temps forts de notre championnat dans la lutte pour le podium avec une intensité folle et un niveau technique très élevé. Dimanche soir, le match a abouti d’une toute petite victoire lensoise au bout du temps additionnel grâce à un but sur corner. Cette affiche illustre parfaitement le déclin de la Ligue 1 selon Daniel Riolo, très critique envers le championnat de France après ce nouveau week-end où l’ennui a dominé de la tête et des épaules.

« J'ai l'impression qu'on ne peut analyser que de la comptabilité. Lens a pris trois points et est revenu à quatre points de Lille qui n'a pas avancé aujourd'hui (dimanche) et qui a été mauvais. C'est à celui qui est moins mauvais. Dans l'état d'esprit, Marseille n'est pas mauvais. On a vu des époques en Ligue 1 où ce qu'on reprochait aux équipes, c'était de ne pas faire d'effort, de jouer à deux à l'heure. On s'emmerdait parce que ça ne bougeait pas sur le terrain. Tu avais le sentiment que les joueurs n'en avaient rien à cirer de ce qu'il se passait. Maintenant, les équipes font toutes des efforts, sauf que techniquement, c'est nullissime » peste Daniel Riolo, écoeuré par le niveau des matchs de Ligue 1 ce week-end, avant de poursuivre.

Un niveau terriblement faible en Ligue 1

« Il ne vaut mieux pas qu'ils fassent des séquences à une touche de balle parce que même à deux touches, ils n'arrivent pas à faire des passes. Une touche de balle, ça nécessite d'être adroit techniquement. Là, c'était terrible : passes en profondeur trop fortes, passes à côté trop fortes ou mal ajustées... Ce n'est pas que dans le match de ce soir (Lens-OM). C'est un aboutissement d'un week-end où tu t'es emmerdé. Lens-OM, c'est une superbe affiche. L'année dernière à la 34e journée, le match était autre chose. Les Rennes-Lyon des dernières années, tu avais toujours un peu de piquant parce que Genesio retrouvait Lyon. C'était mauvais comme match » estime le journaliste de l’After Foot, qui est presque soulagé que la trêve internationale arrive pour mettre fin au massacre en espérant que dès la reprise, la Ligue 1 ait repris des forces et nous offre des matchs plus relevés.