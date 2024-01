Cristiano Ronaldo attaque la Ligue 1 et se fait humilier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo fait hurler en Ligue 1 après avoir publiquement affirmé que la Saudi Pro League était d'un meilleur niveau. Au niveau des chiffres, on ne peut pas dire que le Portugais ait en tout cas raison...

Il y a quelques mois maintenant, Cristiano Ronaldo décidait de rejoindre Al-Nassr. L'ancien joueur du Real Madrid était l'une des premières grandes prises de l'Etat saoudien pour développer son football. En plus de son énorme salaire, CR7 est également payé pour parler en bien de l'Arabie saoudite et de son championnat. Le Portugais s'en donne à coeur-joie pour faire le travail et ces dernières heures, cela n'a pas manqué. Ronaldo a en effet publiquement affirmé que la Saudi Pro League était meilleure que la Ligue 1 ! De quoi faire très vite pester une bonne partie des fans de football français, mais pas que... Au niveau de statistiques en tout cas, le quintuple Ballon d'Or se trompe.

Cristiano Ronaldo, les chiffres lui donnent tort

Top 24 teams from Ligue 1 and the Saudi Pro League according to the Opta Power Rankings:



Just five Saudi Pro League teams appear... pic.twitter.com/w59vesiQRm — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 19, 2024

Opta a en effet dévoilé un classement assez équivoque sur le niveau des deux ligues. Sur ce classement de 24 équipes de Ligue 1 et de Saudi Pro League selon l'Opta Power Rankings, seules 5 équipes de la Saudi Pro League apparaissent... La première formation est Al-Hilal et se place à la 8e place derrière le Stade Rennais. L'équipe de CR7, Al-Nassr, est elle 11e derrière le Stade de Reims. De quoi certainement y voir plus clair. Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo doit actuellement faire face à une vague de critiques, lui qui n'a en plus jamais évolué en Ligue 1. Pour certains, cette sortie n'est autre qu'une pique directe envoyée à Leo Messi, passé par le PSG de 2021 à 2023. Le champion du monde avait d'ailleurs eu du mal à briller et avoué avoir été surpris par le niveau de l'élite du football français.