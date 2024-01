Cristiano Ronaldo crache en direct sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Déjà peu appréciée hors de nos frontières, la Ligue 1 ne vaut pas grand chose aux yeux de Cristiano Ronaldo, pour qui le championnat d'Arabie Saoudite est déjà passé au-dessus.

A l’heure où la LFP tente de négocier au mieux les droits TV nationaux et internationaux de la Ligue 1, Cristiano Ronaldo est venu dire tout haut ce qu’il pensait du niveau du championnat de France. Une attaque gratuite et assez inhabituelle de la part du Portugais, qui est plutôt neutre lorsqu’il s’agit d’émettre un avis tranché sur quelque chose qu’il ne connait pas forcément très bien. Mais interrogé sur le niveau de la Saudi Pro League, qui a recruté à tour de bras depuis un an avec forcément CR7 mais aussi Sadio Mané, Karim Benzema, Riyad Mahrez ou encore N’Golo Kanté, le Portugais a fait une comparaison osée.

La Saudi Pro League au-dessus de la Ligue 1

Pour le quintuple Ballon d’Or, il n’y a pas photo entre la ligue saoudienne et le championnat de France. « Nous sommes déjà meilleurs que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé ici. Nous sommes déjà à un meilleur niveau que le championnat de France », a-t-il expliqué pour donner un ordre de comparaison avec les championnats européens. La Ligue 1 se trouvant à la 5e place des championnats du Vieux Continent, Cristiano Ronaldo estime donc que la Saudi Pro League se trouve juste derrière les ténors que sont la Premier League, la Bundesliga, la Série A et la Liga.

Des propos tenus lors des Globe Soccer Awards où Cristiano Ronaldo n’avait visiblement pas toute sa lucidité, puisqu’il a dévoilé sa fierté d’avoir marqué plus de buts que les « jeunes » que sont Mbappé et Haaland. « Je suis le meilleur buteur de la saison, imaginez battre encore des joueurs comme Haaland. Je suis fier. Et je vais bientôt avoir 39 ans. J’aime quand les gens doutent de moi, cela me rend encore plus fort. Les critiques ne m’atteignent pas », a livré le Portugais, qui évolue depuis an à Al-Nassr, ce qui explique en grande partie son total de buts impressionnant.

🇫🇷 “We are better than French league already now”. pic.twitter.com/LUWdz1T2V5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024

Des propos qui ont en tout cas eu le mérite de faire réagir. « Qu’est-ce qui permet à Cristiano Ronaldo d’être qualifié pour juger un championnat où il n’a jamais joué et où il ne jouera jamais ? », a pesté le journaliste anglais spécialisé sur la Ligue 1 Jonathan Johnson. Néanmoins, Cristiano Ronaldo a lancé son attaque sur la Ligue 1, et ce n’est pas spécialement une bonne publicité pour notre championnat, même si ce n’est pas nouveau que son image est très détériorée en dehors de nos frontières. Mais pour certains, avec cette pique, Cristiano Ronaldo rappelle qu’il a plus de mérite d’évoluer en Saudi Pro League, que Lionel Messi qui est allé en PSG donc, dans un championnat bien moins fort.