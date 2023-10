Clermont porte plainte et donne des nouvelles de Mory Diaw

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Au lendemain du grave incident intervenu lors du match Montpellier-Clermont, le club auvergnat a donné de bonnes nouvelles de son gardien, confirmant également qu'une plainte sera déposée contre le supporter qui a jeté un énorme pétard vers lui.

« Après l’arrêt définitif de la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Montpellier HSC et le Clermont Foot 63 à la suite d’un jet de pétard depuis la tribune visant Mory Diaw, le Clermont Foot 63 condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et a décidé de déposer plainte à l’encontre de l’auteur de cet acte. Après avoir réalisé ce matin des examens complémentaires, Mory Diaw a été autorisé par le Clermont Foot 63 à répondre favorablement à la convocation de la sélection sénégalaise. Afin de suivre l’état de santé de son joueur, le club restera en lien étroit avec le médecin de la fédération sénégalaise.Si l’état de santé de notre gardien est évidemment au centre de nos attentions, la gravité de ces faits interpelle au sein du club. Dans le sillage des différents événements ayant émaillé plusieurs rencontres ces derniers mois, le degré de violence de cette agression renforce l’inquiétude des acteurs du jeu.

Mory Diaw a logiquement été choqué par cette attaque. Mais c’est l’ensemble des joueurs clermontois qui a été traumatisé par sa brutalité comme n’a pas manqué de le souligner Johan Gastien après le match : “Je suis déçu du football, de l’ampleur que ça prend pour un match de football. Ça me choque, en 15 ans de carrière je n’ai jamais vu ça. Ça ne devrait pas arriver, c’est un match de football. On n’est pas en sécurité, il faut sévir. On est des parents, on a peur. Je n’ai pas envie d’aller sur un terrain pour avoir peur.” Aujourd’hui, le Clermont Foot 63 lance un appel aux différents acteurs du monde du football afin de travailler ensemble et trouver des solutions pérennes pour éradiquer ce type de comportements au sein de nos stades. Pour que le Football reste synonyme de passion, d’émotion et de respect », réclame le club de Clermont. L'affaire sera au menu de la prochaine commission de discipline de la LFP prévue mercredi.