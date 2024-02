Droits TV ‍: Trois chaînes s'affrontent pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Menées dans le plus grand secret, les négociations pour l'achat des droits TV de la Ligue 1 à compter de la saison prochaine avancent dans le bon sens. La LFP aurait trois candidats prêts à signer un gros chèque.

Depuis que l'appel d'offres des droits de la Ligue 1 a été déclaré infructueux, Vincent Labrune est libre de négocier, comme il l'entend et au rythme qu'il souhaite, avec les diffuseurs tentés par l'acquisition des droits du championnat de France. De nombreuses hypothèses ont été évoquées, et très récemment, on a prêté l'intention au Qatar d'aider la Ligue de Football Professionnel, et le PSG au passage, en faisant de Beinsports le grand vainqueur des discussions en cours. Du côté de l'instance du football pro, on reste d'une discrétion absolue, même s'il est dit que Labrune avait fait un aller-retour à Doha la semaine passée. Cependant, à en croire L'Equipe, rien n'est fait et la bataille est toujours engagée entre les diffuseurs.

Finale à trois pour diffuser la Ligue 1 en France

Dans un article consacré à la première place mondiale de la Ligue 1 sur le plan des dépenses lors du récent mercato d'hiver, le patron de la LFP estime que cela prouve que l'argent de CVC a été bien dépensé par les clubs français, VL rappelant que « six clubs français sur six sont encore qualifiés en Coupe d’Europe » et que cela ne devait probablement rien au hasard puisque l'été dernier, la L1 avait été classée deuxième derrière l'Angleterre dans le même classement. Dans la foulée, le président de la Ligue et négociateur en chef des droits TV de la Ligue 1 donne rendez-vous à tout le monde lorsque l'on connaîtra le résultat de la vente de ces droits.

C'est là que, selon lui, on saura si la France a toujours un championnat attractif. Etienne Moatti, qui suit de très près ce dossier des droits, confirme que désormais, ils sont trois à s'affronter pour s'offrir la Ligue 1 à compter de la saison 2024-2025, il s'agit de Beinsports, DAZN et Prime Vidéo. Aucun retour de Canal+ n'est envisagé, pas plus qu'une plateforme commune comme cela va exister à l'automne prochain aux Etats-Unis. Reste à connaître la répartition des matchs, et le montant total du chèque que va récupérer la Ligue 1.