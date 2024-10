Beinsports, un courrier qui terrorrise la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de son premier paiement des droits de diffusion de la Ligue 1, Beinsports a adressé un courrier menaçant à la Ligue de Football Professionnel.

Vincent Labrune et les 18 clubs de Ligue 1 ont poussé un grand ouf de soulagement lorsque cette semaine un virement de 15,7 millions d'euros, qui correspond à une première partie des droits TV dus par Beinsports suite à l'accord signé cet été. En contrepartie de près de 100 millions d'euros par an, la chaîne sportive franco-qatarienne a le droit de diffuser un match de L1 par journée de championnat. Ce week-end, ce sera le derby Nice-Monaco. Cependant, du côté de la Ligue de Football Professionnel, on sait déjà que le deuxième paiement, qui devait arriver en octobre, n'est pas dans les tuyaux, et pour cause, Beinsports n'a pas encore signé le contrat. Et pour formaliser ses reproches, et ses menaces, le média dirigé par Nasser Al-Khelaifi a adressé un courrier afin de remonter tout ce qui ne va pas. Et la liste est longue.

Beinsports jaloux de DAZN

Spécialiste des médias pour le quotidien L'Equipe, Etienne Moatti révèle que dans ce courrier, la chaîne menace tout simplement de ne pas respecter ses engagements dans la mesure où elle estime que la LFP ne respecte pas ses promesses de l'été. « beIN Sports estime qu'on lui avait proposé d'acquérir les droits pour un match par semaine avec une option de codiffusion, des droits de sponsoring significatifs et un traitement équitable vis-à-vis DAZN. Et que rien de tout cela ne lui est garanti. En conséquence, il n'est plus question pour lui de payer autant », explique notre confrère. Le fameux dossier de la codiffusion pose clairement un gros problème, car visiblement la chaîne sportive aurait bien aimé partager son match avec une autre chaîne, même si personne ne sait si c'est Canal+ qui se cache derrière tout cela. Il y a également un autre souci, c'est celui de la part liée à la promotion du Qatar.

L'OL ne veut pas faire la pub pour le Qatar

Certains clubs traînent les pieds à proposer des espaces qui permettraient au pays gazier de faire sa publicité. Et s'il y a quelques jours, on parlait de l'Olympique de Marseille, qui aurait finalement trouvé un accord avec la LFP, c'est désormais l'Olympique Lyonnais qui est pointé du doigt comme le mauvais élève de la Ligue 1. Autrement dit, Beinsports ne veut plus du tout payer 100 millions d'euros par an, et si le média a réglé 15,7 millions d'euros, L'Equipe affirme que c'est seulement dans l'intérêt des clubs, mais pas plus. La deuxième échéance n'ayant pas été payée, nul doute que la tension va encore augmenter, certains clubs étant prêts à refuser d'accueillir la chaîne si elle ne respecte pas ses engagements.