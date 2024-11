OL-ASSE ‍: Gomis, Textor, Godillon, fumigènes… Le derby part dans tous les sens

Dans : Ligue 1.

Tant attendu après plusieurs saisons d’absence, le derby de la Ligue 1 entre l’OL et l’ASSE a démarré très fort, que ce soit pendant l’avant-match ou en début de rencontre.

Le derby entre l’OL et l’ASSE est un match à part dans la saison. Et autour de cette grande affiche du dimanche soir, de nombreuses choses se sont déjà déroulées alors que le match ne débute qu’à peine. Sur DAZN, Bafé Gomis, attaquant passé par l’ASSE et l’OL a commencé par annoncer la fin de sa carrière pro. « C'est un jour symbolique, unique, entre les deux clubs qui m'ont vu grandir, qui m'ont tout donné. Je tire ma révérence », explique celui qui a donc terminé son chemin de joueur au Japon en octobre dernier.

Ensuite, toujours autour de la nouvelle chaîne du football français, John Textor a offert un bouquet de fleurs à Ambre Godillon. Touchée par un jet de projectile du côté du Vélodrome vendredi soir lors de la défaite de l’OM contre l’Auxerre, l’ancienne journaliste de PSG TV gardera forcément un bon souvenir de ce derby OL-ASSE grâce au geste du président américain de Lyon.

Enfin, dans les tribunes, la grosse ambiance est de sortie. Et si des chants homophobes à l’encontre des Stéphanois ont bien été lancés par les ultras lyonnais, les tifos ont offert un joli spectacle avant le coup d’envoi… Sauf qu’après quelques minutes de jeu, l’arbitre Monsieur Willy Delajod a dû interrompre les joueurs à cause de la fumée provoquée par les fumigènes. Depuis, tout est rentré dans l’ordre et c’est désormais à tous les acteurs de cette rencontre de faire vibrer le Groupama Stadium.