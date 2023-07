Aulas et son nouveau projet, la Ligue 1 peut trembler

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Très présent auprès du football féminin depuis qu'il a été viré de l'OL, Jean-Michel Aulas continue de tenir un discours musclé et offensif, et assure vouloir concurrencer la Ligue 1 avec son nouveau projet.

Habitué à cumuler plusieurs rôles dans le football français voire européen, Jean-Michel Aulas a de force été délesté de son engagement vers l’Olympique Lyonnais. John Textor lui a indiqué la sortie ce printemps, et le dirigeant historique de l’OL consacre désormais une grande partie de son énergie, non pas à torpiller le passage de son ancien club devant la DNCG, mais au développement du football féminin. A l’heure où la France va débuter la Coupe du monde en Australie avec des ambitions de dernier carré malgré l’absence de plusieurs joueuses majeures, Jean-Michel Aulas avoue ses très grandes ambitions pour le football féminin français, qui a pris du retard sur l’Espagne et l’Angleterre notamment, alors qu’il avait énormément d’avance jusqu’à il y a encore quelques années.

Une vraie claque subie par les clubs français en Ligue des Champions, et aussi par les Bleues, qui restent des outsiders redoutées, mais ne sont plus considérées comme des candidates au titre dans les grandes compétitions. JMA estime que tout cela va changer maintenant qu’il a pris les choses en mains, et il assure même qu’il va concurrencer frontalement la Ligue 1 masculine et le Top14 de rugby avec le championnat féminin de football qui tend à se professionnaliser.

Canal+ à fond avec Aulas

« Fin 2021, Noël Le Graët, alors président de la FFF, m’a confié la responsabilité d’une commission du football féminin de haut niveau. Depuis 2023, la deuxième phase est enclenchée. J’ai obtenu un nouveau contrat de six ans avec Canal + pour diffuser le championnat féminin de première division, la Division 1. Dès la rentrée, des matchs seront retransmis en prime time le vendredi et le dimanche. Soit en même temps que le Top 14 de rugby, et que la Ligue 1 masculine. On va montrer qu’on peut rivaliser ! Pour ça, on a restructuré le championnat. Désormais, il y a une première division, une deuxième division à une seule poule au lieu de deux auparavant, et nous allons professionnaliser la troisième division. En ce qui concerne l’équipe de France, nous sommes allés chercher Hervé Renard, un entraîneur de renom. Cela va de pair avec une redéfinition de nos ambitions : faire un bon Mondial et décrocher la victoire aux JO. Le foot féminin français va changer de dimension et rivaliser avec celui des meilleures nations européennes et mondiales », a souligné Jean-Michel Aulas, qui reste un homme de promesses, les supporters lyonnais se souviennent encore de son ambition d’être sur le toit de l’Europe avant son départ et de remporter une Coupe d’Europe dans la période entre 2017 et 2022…