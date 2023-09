Aubameyang et Cherki, personne ne fait pire en L1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Plutôt enthousiasmante la saison dernière, la Ligue 1 récolte beaucoup moins de louanges depuis le début de ce nouvel exercice. La qualité générale des rencontres a baissé, notamment à cause de certaines grosses écuries qui ne répondent pas aux attentes au niveau du spectacle proposé. On pense principalement à l’Olympique de Marseille et à l’Olympique Lyonnais qui, sans fréquenter la même partie de tableau, rencontrent tous les deux un sérieux problème d’efficacité offensive. Un manque de réalisme symbolisé par Pierre-Emerick Aubameyang et par Rayan Cherki.

❌ Ils tentent mais n'ont toujours pas fait trembler les filets !



Tirer, c'est bien... mais marquer c'est mieux !

On fait le point sur les joueurs qui ont le plus tiré en Ligue 1 sans réussite pour le moment 😢



🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang - 19 tirs

🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang - 19 tirs
🇫🇷 Rayan Cherki - 18 tirs

Car avec 19 et 18 tirs tentés, l’attaquant marseillais et le milieu offensif rhodanien sont les deux joueurs à avoir le plus frappé sans marquer cette saison en Ligue 1 ! Preuve que les deux hommes, qui ont disputé les cinq premières journées, n’ont pas encore réglé la mire, du moins en championnat. Rappelons effectivement que Pierre-Emerick Aubameyang s’était offert un doublé lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos (2-1, 3-5 tab) le 15 août dernier.

Cherki plus efficace avec les Bleuets

Et de son côté, Rayan Cherki a marqué à deux reprises avec l’équipe de France Espoirs pendant la récente trêve internationale, contre le Danemark (4-1) en amical et la Slovénie (4-0) en éliminatoires de l’Euro 2025. Les deux joueurs n’ont donc pas totalement perdu confiance. Pierre-Emerick Aubameyang devra espérer une meilleure production marseillaise dans le 4-4-2 de Marcelino, loin d’être maîtrisé pour le moment, comme l’avouait le gardien Pau Lopez après le nul face à Toulouse (0-0) dimanche. Quant à Rayan Cherki, un peu plus d’altruisme améliorerait peut-être son efficacité à Lyon.