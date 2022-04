ASSE - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Un peu moins de deux semaines après sa belle victoire contre Nice au Vélodrome, l’Olympique de Marseille se déplacera à Saint-Etienne ce dimanche après un report de 24 heures du match.

Quelle heure pour regarder ASSE - OM ?

La rencontre entre Saint-Etienne et Marseille est toujours un match à part dans une saison, puisqu’il oppose deux clubs historiques du championnat de France. Au retour de la trêve internationale, ce ASSE-OM se jouera finalement ce dimanche 3 avril à 15 heures au Stade Geoffroy Guichard. L’arbitre de ce match sera Clément Turpin.

⚠️ Les conditions météorologiques dans la région stéphanoise n'ont pas permis le maintien d'#ASSEOM ce samedi soir.



La LFP a donc décidé du report de la rencontre, qui est désormais, et officiellement, fixée demain 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟯 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 𝗮̀ 𝟭𝟱𝗵. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2022

Sur quelle chaîne suivre ASSE - OM ?

Malgré le changement de programme décidé samedi soir par la LFP, cette rencontre entre l’ASSE et l’OM sera retransmise sur l’antenne de Canal+ Décalé. Paul Tchoukriel et Aline Riera seront aux commentaires, alors que Laurent Paganelli sera en bord terrain.

Les compos probables de ASSE - OM :

Barragiste après son nul face à Troyes avant la trêve, l’ASSE veut prendre au moins un point contre l’OM pour continuer à croire au maintien en L1. Mais pour cela, Pascal Dupraz sera privé de Sacko, Khazri, Maçon, Hamouma, Neyou, Moueffek, Gnagnon ou Thioub. Par contre, le coach des Verts va récupérer Crivelli, l’une des recrues hivernales de Sainté.

👥 Le groupe de 20 joueurs convoqué pour #ASSEOM 👊 pic.twitter.com/LbhZ8Blz9Z — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 1, 2022

La compo probable de l’ASSE : Bernardoni - Moukoudi, Mangala, Nadé - Thioub, Camara, Gourna-Douath, Kolodziejczak - Boudebouz - Nordin, Bouanga.

Deuxième de la Ligue 1 après sa belle victoire contre l’OGCN dans le choc pour le podium avant la trêve, l’OM va tenter d’enchaîner une cinquième victoire de suite toutes compétitions confondues dans le Forez. Mais pour cela, Jorge Sampaoli sera privé de Milik, Balerdi (infirmerie), Luan Peres (suspendu), Alvaro et De La Fuente (choix).

🔜 #ASSEOM



Nos 2️⃣1️⃣ joueurs convoqués par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🔵⚪️ pic.twitter.com/PjqVLFtROy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 2, 2022

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Kamara - Under, Guendouzi, Payet, Gerson - Bakambu.

Les déclas :

Jorge Sampaoli (entraîneur de l’OM) : « On s'est entrainé avec un groupe restreint vu le nombre de joueurs en sélection. On a travaillé sur la correction des erreurs individuelles. Les internationaux ont réalisé de bonnes performances, ils ont un bon état d'esprit, avec le Mondial qui se rapproche, mais le côté négatif, c'est qu'ils ont eu pas mal de temps de jeu donc on ne sait pas sur qui on pourra compter samedi à Saint-Etienne… C'est un terrain difficile, en plus sans nos supporters. On le sait, on se prépare pour ça. On le prépare comme un match d'échecs. C'est la première des finales qui nous reste à jouer ».

Pascal Dupraz (coach de l’ASSE) : « On va jouer une équipe qui gagne plus de matchs à l'extérieur que chez elle. La tâche est ardue mais on entend relever le challenge. Je sais que nos joueurs seront à la hauteur. Saint-Etienne - Marseille c'est quelque chose encore aujourd'hui. Ce ne sont pas des clubs lambdas. Et en ayant maintenu l'ASSE en Ligue 1, ce match là vaudra son pesant d'or la saison prochaine ».