Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les réseaux sociaux, et notamment Twitter, laissent la part belle aux rageux. Mais parfois, les attaques vont loin, et même beaucoup trop loin. La Ligue de Football Professionnel utilise un outil pour tenter de stopper cette haine contre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Racisme, menaces, insultes, les sportifs savent qu'ils doivent désormais peser leurs mots avant de s'exprimer sur les réseaux sociaux afin d'éviter un torrent de boue. Mais, il en va parfois de même pour les autorités. Alors, pour aider à réguler ce qui peut l'être, la LFP travaille depuis deux ans avec une entreprise en charge d'éviter en temps réel les débordements qui vont au-delà de la liberté d'expression. Ce lundi, les services de Vincent Labrune ont annoncé avoir reconduit le contrat qui permet aux comptes de la LFP, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur l'ensemble des réseaux sociaux de parer les coups. On apprend ainsi que sur 1,7 million de commentaires fait aux messages de la LFP, 4,1% sont haineux.

34.000 commentaires haineux contre la LFP, la L1 et la L2

Il y a eu en moyenne 3,3 interventions de la VAR par journée de Ligue 1 Uber Eats 📺👀https://t.co/nZITPheLMt — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 20, 2023

« La Ligue de Football Professionnel, désireuse de protéger sa communauté en ligne et ses compétitions des contenus toxiques, haineux et du harcèlement, va poursuivre sa collaboration avec Bodyguard.ai au cours de la saison 2023-2024 (...) Depuis avril 2021, Bodyguard.ai protège la plateforme Twitter de la LFP, ainsi que les comptes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube de la Ligue 1 et de la Ligue 2, soit un total d'environ 20 millions de followers. En collaborant avec Bodyguard.ai, la LFP, qui a fait de la lutte contre les discriminations un élément fondamental de sa stratégie RSE, a pu mettre ses valeurs en action et mieux appliquer son approche de tolérance zéro à l'égard de toutes les formes d'abus en ligne. Au cours de ces deux années de partenariat, Bodyguard.ai a modéré plus de 1,7 million de commentaires pour la LFP et en a identifié 71 000 (soit 4,1 %) comme étant haineux. Pour la saison 2022-2023, plus de 34 000 commentaires haineux ont été détectés et modérés. Il s'agit notamment de spams et de contenus frauduleux qui polluent les communautés et nuisent aux réelles interactions et à l'engagement des supporters », précise la LFP dans un communiqué.