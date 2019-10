L1 : L'ASSE de Puel tape l'OL dans le derby !

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais : 1-0.

But : Beric (90e) pour l'ASSE.

Lors du 119e derby de la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est venue à bout de l’Olympique Lyonnais dans les dernières secondes de jeu (1-0).

Ce duel des mal classés s’annonçait électrique. Mais en première période, la plus grande rivalité du championnat de France ne faisait pas d'étincelle (0-0 à la 45e), malgré un arrêt de Lopes et un poteau de Boudebouz (20e). Au retour de la mi-temps, Aouar se voyait refuser un but pour hors-jeu (61e), puis Lopes sauvait encore les siens devant Bouanga (63e), comme Moulin face à Aouar (75e) et Dembélé (78e).

Suite à la sortie sur blessure de Dubois (81e), l’OL terminait la rencontre à 10. Ce qui avait finalement une incidence, puisque Beric trouvait le chemin des filets de la tête sur un centre de Boudebouz (1-0 à la 90e). Contre son ancien club, Claude Puel réussit donc ses grands débuts sur le banc des Verts. Avec ce succès (1-0), le deuxième de suite en L1 et le premier dans le derby au Chaudron depuis 2017, Sainté remonte à la treizième place avec ses 11 points, deux unités devant son ennemi historique, toujours plongé dans la crise sous les ordres de Sylvinho.