TV ‍: France - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Par Alexis Rose

Le quart de finale des JO 2024 entre l’équipe de France et l’Argentine sera l’un des moments forts de ces olympiades niveau football.

Quelle heure pour France - Argentine aux JO 2024 ?

Ce n’est pas une finale de Coupe du Monde, comme cela a pu l’être en 2022 avec un match complètement fou, mais cette rencontre entre l’équipe de France olympique et celle de l’Argentine est quand même très importante. Intervenant dans un contexte particulier, sachant que les Argentins ont insulté la France après leur sacre à la Copa América en juillet dernier, ce quart de finale des Jeux Olympiques entre les Bleuets et les jeunes argentins s’annonce explosif. Ce match se jouera ce vendredi 2 août à 21 heures au Matmut Atlantique de Bordeaux. L’arbitre sera l’Ouzbek Ilgiz Tantashev.

🇫🇷🇦🇷 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗭-𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗥𝗜𝗦 🫡 🔥



🔜 1/4 de finale des Jeux Olympiques, ce vendredi à Bordeaux (21h00) 🗓️#Paris2024 pic.twitter.com/fIKdjAqwWX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 30, 2024

Sur quelles chaînes suivre France - Argentine ?

Comme chaque match de la France durant ces Jeux de Paris 2024, ce premier rendez-vous de la phase finale sera diffusé sur deux chaînes : France TV et Eurosport.

Les compos probables de France - Argentine :

Auteur d’un sans-faute en phase de groupes, avec trois victoires et zéro but encaissé face aux USA (3-0), la Nouvelle-Zélande (3-0) et la Guinée (1-0), le pays tricolore aborde ce quart de finale avec un maximum de confiance. Portée par des joueurs comme Lacazette, Olise ou Restes, l’équipe de France olympique a un seul objectif : battre les ennemis argentins pour s'offrir une demi-finale à Lyon et une chance de remporter au moins une médaille olympique. Pour cela, le sélectionneur Thierry Henry alignera forcément sa meilleure équipe.

𝑳𝑬 𝑺𝑷𝑹𝑰𝑵𝑻 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑬𝑺𝑻 𝑳𝑨𝑵𝑪𝑬́ ⚡️



Une 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆́𝒕𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 commence 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏 pour nos Bleus Olympiques avec le début des phases finales 👊



🇫🇷🇦🇷 | #Paris2024 pic.twitter.com/eKtZ4jTg0Z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 1, 2024

La compo probable de la France Olympique : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Akliouche, Koné, Chotard - Olise - Mateta, Lacazette.

Passés dans la douleur, avec une défaite contre le Maroc (1-2) et des succès face à l’Irak (3-1) et l’Ukraine (2-0), les Argentins rêvent d’imiter leurs compatriotes champions olympiques en 2004 et 2008. Mais pour cela, la bande du sélectionneur Javier Mascherano portée par Julian Alvarez va devoir réaliser la grosse performance de battre une équipe de France à la maison. Pas forcément simple, mais la rivalité entre la France et l’Argentine va en tout cas connaître un nouvel épisode, olympique, après les matchs en Coupe du Monde.

La compo probable de l’Argentin Olympique : Rulli - Garcia, Di Cesare, Otamendi, Barreto - Simeone, Fernandez, Medina, Almada - Beltran, Alvarez.