Les JO 2024 enterrent l'Euro, France TV crache sur les Bleus

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

Les JO 2024 ont démarré dans l'allégresse sur France Télévisions. La pluie de médailles françaises intervient dans une ambiance de feu sur place et avec des audiences télévisuelles très solides. Est-il nécessaire pour le service public de s'intéresser au Mondial 2026 ?

En quelques jours, les critiques et les interrogations de l'opinion publique française à propos des JO 2024 ont fait place à un enthousiasme débordant. Les sportifs français accumulent les médailles à un rythme record, le tout dans une ambiance surchauffée. Les tribunes sont largement garnies aux couleurs bleu-blanc-rouge. Le public est aussi présent devant sa télévision et France Télévisions peut se vanter d'écraser la guerre de l'audience en ce moment. L'engouement populaire de ces Jeux survient pourtant après un Euro 2024 assez décevant au niveau des audiences et de l'ambiance générale en France. De quoi nourrir la réflexion de Fabien Lévêque, le journaliste sportif du service public.

Le Mondial 2026 zappé par France TV ?

« 3 jours de Jeux Olympiques, et déjà plus d’émotions qu’en 3 semaines d’Euro ! Des ambiances de feu sur tous les sites, déjà 16 médailles… Et si on était en train de devenir un vrai pays de sport ? », a écrit sur X le Monsieur foot de France TV. Une sortie piquante qui n'a pas été appréciée par son confrère Julien Mette, lequel critique une sortie démagogique de Fabien Lévêque avec un « football bashing ».

Et c’est parti pour le football bashing ! Ca mange pas de pain , c’est bien populo et demago ! Ces millionaires qui courent derrière un ballon ! Bouuuuh ! Ca traduit tellement de complexes qu’il vaut mieux en rire … https://t.co/g0RAe0CaGF — Julien Mette (@julien_mette) July 30, 2024

C'est surtout un curieux signe envoyé par l'un des journalistes les plus éminents de France TV. En effet, il s'est récemment murmuré que le service public comptait racheter plusieurs matchs de la prochaine coupe du Monde 2026 au groupe M6, le détenteur des droits en France pour le clair. Commentateur de la coupe de France et de l'Equipe de France féminine sur le service public, Fabien Lévêque va t-il pousser France TV à changer d'avis concernant la plus grande compétition de football au monde ?