La France accrochée par le Japon avant les JO

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

Match de préparation aux JO 2024

Stade Mayol (Toulon)

France-Japon 1-1

Buts : Olise (47e) pour la France ; Fujita (25e) pour le Japon

L'Equipe de France Olympique sur courant alternatif à Toulon. Les Bleuets de Thierry Henry étaient imprécis en première période. Plutôt dominateurs, ils ne concrétisaient pas avec notamment un Lacazette maladroit. En face, le Japon était plus clinique avec une ouverture du score de Fujita à la suite d'une perte de balle de Manu Koné en défense. C'était bien mieux pour la France après le repos. Michael Olise confirmait sa grande forme et son talent avec une superbe frappe enroulée pour l'égalisation. Mais, le deuxième but ne venait jamais malgré un face à face idéal pour Mateta (52e) et les appels incessants du duo Olise-Lacazette. 1-1 entre la France et le Japon. Si le score n'est pas convenable, les hommes de Thierry Henry montent agréablement en puissance avant le début du tournoi olympique contre les Etats-Unis mercredi prochain.