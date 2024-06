JO 2024 ‍: Thierry Henry lui fait pitié

Dans : JO 2024.

Par Adrien Barbet

Entraîneur de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry est en charge de constituer une liste pour représenter les Bleus aux JO 2024 de Paris. Face aux nombreux refus de certains clubs, Castello Lukeba éprouve de l'empathie pour son coach.

À quelques semaines des Jeux olympiques, Thierry Henry se démène pour convaincre les clubs, français comme européens, d'accepter de libérer leurs joueurs pour participer à l'épreuve masculine de football. Si certains clubs jouent le jeu, ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment de Lille, qui refuse la participation de son portier Lucas Chevalier, ou du PSG, qui ne souhaite pas que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery enchaînent l'Euro puis les JO. Une situation qui attriste l'ancien attaquant d'Arsenal, mais aussi Castello Lukeba, qui sera lui bien présent avec l'équipe de France. Le défenseur du RB Leipzig s'est exprimé dans un entretien au journal Le Monde où il a évoqué les JO ainsi que sa compassion envers Thierry Henry.

Thierry Henry face au mur, Castello Lukeba est dégoûté

« Pour le sélectionneur, ça doit être extrêmement difficile. Il a un plan dans sa tête et, du jour au lendemain, tout change. Je n’aimerais pas être à la place de Thierry Henry. C’est dommage car on devrait mettre en avant la nation » a confié l'ancien joueur de l'OL. À 21 ans, il sera l'un des patrons de la défense française. Auteur d'une bonne saison en Allemagne, Castello Lukeba a même fêté sa première sélection avec l'équipe nationale A, en octobre dernier, face à l'Écosse. Le défenseur a déjà disputé 13 matchs avec les espoirs depuis 2022 et sera l'un des hommes forts de Thierry Henry. Le sélectionneur continue de négocier avec les clubs mais va probablement devoir se résoudre à modifier ses plans pour les Jeux olympiques. Castello Lukeba profite toutefois de ces forfaits pour voir Rayan Cherki réintégrer l'équipe de France olympique.