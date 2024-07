JO 2024 ‍: Le Canada et sa sélectionneuse lourdement sanctionnnés ‍!

Adversaire de l'équipe de France féminine lors des JO 2024, le Canada se verra retirer six points en moins dans sa poule, tandis que sa sélectionneuse est suspendue pendant un an par la FIFA.

Championnes olympiques en titre, les footballeuses canadiennes affronteront dimanche soir l'équipe de France, alors que les deux formations s'étaient imposées lors du premier match. Mais depuis, tout a changé, puisque le Canada a été surpris en train d'espionner l'entraînement de la Nouvelle-Zélande au moyen d'un drone. Si la fédération canadienne avait déjà prononcé des sanctions, la FIFA vient de trancher et c'est très violent. En effet, l'équipe du Canada va se voir retirer six points dans le groupe A, ce qui rend une qualification pour la suite du tournoi olympique très délicate à envisager. De plus, Beverly Priestman, la sélectionneuse canadienne, est suspendue pour un an et ne peut plus occuper une fonction en relation avec le football. Cette sanction peut évidemment être contestée.

