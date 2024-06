JO 2024 ‍: Burnley prive Henry d'un nouveau cadre

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

La route des Jeux Olympiques est décidément un chemin de croix pour Thierry Henry. Après les refus du LOSC et du PSG de libérer leurs joueurs appelés, les clubs étrangers viennent compliquer la vie des Bleuets. Ainsi, l'Equipe révèle que Burnley bloque son défenseur central Maxime Estève. Le club récemment relégué de Premier League a averti la FFF juste avant le rassemblement des Bleuets à Clairefontaine ce dimanche. La décision a été motivée par la blessure d'un autre défenseur de Burnley alors que les Clarets avaient accepté la sélection d'Estève dans un premier temps. Un coup dur pour l'Equipe de France olympique. En effet, elle est déjà privée de Leny Yoro et de Bafodé Diakité derrière. Thierry Henry cherche un voire deux défenseurs au plus vite.