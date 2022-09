TV : RMC Sport va disparaître, l’annonce choc !

Dans : Info.

Par Corentin Facy

La chaîne RMC Sport, qui a vu le jour en 2016 et qui s’est fait un nom en diffusant la Premier League ainsi que la Ligue des Champions pendant plusieurs années, est sur le point de disparaître.

A l’époque, RMC Sport était devenu incontournable grâce à la diffusion de la Ligue des Champions en exclusivité. Ce temps est désormais lointain dans la mesure où la chaîne doit se contenter de deux affiches de C1 en co-diffusion avec Canal +, de l’Europa League, de la Conférence League et du championnat de foot portugais. Pas vraiment de quoi faire tourner une chaîne payante à plein régime. D’autant que le 5 août dernier, le PDG d’Altice Médias dévoilait à sa rédaction le non-renouvellement de l’accord de codiffusion de la Premier League avec Canal. Un coup dur pour RMC, qui avait fait au fil des années du championnat anglais son produit phare, celui qui remplissait sa grille du vendredi au lundi soir.

Vers un arrêt inévitable de RMC Sport ?

🗣 Mattéo Guendouzi au micro de RMC Sport après Tottenham-OM : "Sur la première mi-temps, on était supérieurs à eux." pic.twitter.com/p4k4JQviFE — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2022

Délégué syndical CGT, Alban Azaïs explique dans L’Equipe que selon lui, la chaîne va cesser d’émettre d’ici à un deux ans. « Avec le recul, les salariés comprennent que les chaînes ont été lancées pour redorer le blason SFR au moment où il le fallait et qu'il n'y avait pas une vraie volonté de s'inscrire dans le temps... On pense que c'était un coup marketing, qu'on ira au terme des droits en cours jusqu'en 2024 et qu'ensuite, ce sera fini » analyse ce délégué syndical, persuadé que l’aventure se terminera dans les deux années à venir pour RMC Sport, dont la faible offre sportive ne lui permet pas de tourner et d’être rentable. Un membre de la chaîne glisse pourtant au quotidien national que les abonnés, qui paient 9 ou 19 euros selon s’ils sont abonnés à SFR ou pas, sont encore nombreux. « On nous a souvent répété que la France était le pays où on se désabonnait le moins en Europe. Et comme un arrêt des chaînes RMC Sport faciliterait la résiliation de nombreux abonnés à SFR, cela explique certainement qu'on continue à exister aujourd'hui » explique ce membre de la chaîne, qui ne se fait toutefois pas trop d’illusions pour les années à venir du côté de RMC, qui cartonne à la radio avec ses émissions historiques (Super Moscato Show, After Foot) mais qui peine à exister à la télévision.