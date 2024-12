Clashé sur X, Sidney Govou s'emporte

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Critique à l'égard de l'interview de Kylian Mbappé chez Clique, Sidney Govou s'est attiré la foudre d'un internaute sur X. L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais et actuel consultant sur Canal+ n'a pas hésité à riposter.

Les réseaux sociaux sont souvent le théâtre d'échanges impromptus. Cette fois, c'est au tour de Sidney Govou de s'attirer la foudre sur son compte X. L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais devenu consultant et commentateur sur Canal+ est régulièrement actif sur son compte personnel. L'occasion pour lui de donner son avis qui n'engage personne d'autre que lui. Fort de sa liberté d'expression, Govou n'a pas hésité à critiquer l'entrevue de Kylian Mbappé réalisée pour l'émission « Clique » diffusée sur la chaîne cryptée. Des propos qui lui ont valu beaucoup de remarques négatives et l'ex-attaquant de l'OL n'a pas pu passer à côté.

Sidney Govou se lâche sur X

Et toi à part à par ta convocation du dimanche matin tu as quoi ds le foot ? https://t.co/AQNIrLVlVT — Govou Sidney (@GovouSidney) December 11, 2024

« Après avoir vu et revu 'Clique' sur Mbappé, je me pose une question. Qui sont ces gens qui gère sa communication ? Cette interview confirme ce que je pense depuis longtemps. La communication tue la communication. Régler un 'problème' humain par un plan communication ne sert à rien. Un peu plus de légèreté et de vérité s'il vous plait », avait d'abord déclaré Sidney Govou sur son compte X. Un message qui a attiré la foudre.

« Toi, à part une carte FUT (ndlr : Fifa Ultimate Team, un jeu vidéo), tu as quoi ? », a répondu un utilisateur à son post. Dans la foulée, l'ancien Lyonnais s'est empressé de répondre. « Et toi, à part ta convocation du dimanche matin, tu as quoi dans le foot ? », s'est emporté celui qui réserve également ses analyses après les matchs de l'OL au Progrès chaque semaine. Encore une nouvelle preuve que les réseaux sociaux peuvent parfois être toxiques. Pour rappel, Sidney Govou a fait partie de la grande période de l'OL, disputant pas moins de 406 matchs et remportant les 7 championnats de France de Ligue 1 de l'histoire du club rhodanien.