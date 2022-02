Patrice Evra met tout le monde KO avec ce choix fort

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Patrice Evra avait terminé son aventure à l'OM sur un coup de sang et une bagarre à Guimaraes en Ligue Europa. Cette fois-ci, il va véritablement pouvoir se battre puisqu'il se lance dans la boxe.

Le jeudi 2 novembre 2017, le match entre le Vitoria Guimaraes et l'OM en Ligue Europa était devenu mémorable à plus d'un titre. Ce soir-là, peu de monde se souvient de la rencontre remportée par le club portugais 1-0 mais surtout de l'avant-match marqué par un évènement inattendu. L'ancien capitaine de l'Equipe de France, Patrice Evra avait pété les plombs et était venu en découdre avec des supporters marseillais venus faire le déplacement. Passablement énervé par les moqueries et les insultes dont il avait fait l'objet, Evra avait répondu par des coups de pieds et de poings envers ses propres supporters. Une scène choquante qui avait conduit à la résiliation de son contrat par le club dans les jours suivants.

Evra monte sur le ring pour un combat

Toutefois, on pouvait aussi être impressionné par les qualités techniques au combat de l'ancien latéral de Manchester United et se demander ce qu'il ferait sur un vrai ring. Patrice Evra aussi et il a décidé de franchir le pas. Retiré du football depuis quatre ans et sa dernière expérience à West Ham, Evra se lance officiellement dans la boxe, et ce très prochainement.

Patrice Evra ‘set for boxing match on undercard of World’s Scariest Man vs Iranian Hulk fight’ https://t.co/FlfpdZImwi — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 1, 2022

En effet, le Daily Mirror a donné l'information ce mardi, Evra sera à l'affiche d'une grosse soirée de boxe en Angleterre. Le 2 avril prochain, dans la grande salle de l'O2 Arena de Londres, il fera partie de la carte principale du combat opposant Martyn Ford, acteur et bodybuilder anglais surnommé outre-manche « l'homme le plus effrayant au monde » à l'Iranien Sajad Gharibi « The Iranian Hulk ». En ouverture de soirée, Evra mettra les gants pour boxer un adversaire encore inconnu. A 40 ans, il voudra frapper un grand coup et s'offrir peut-être une reconversion totalement imprévue, à part pour les témoins de Guimaraes en novembre 2017.