Neymar et Pogba partent en guerre !

Par Eric Bethsy

Tous les deux amateurs de jeux vidéo, Neymar et Paul Pogba auront leur avatar dans « Call of Duty : Modern Warfare II ». L’attaquant du Paris Saint-Germain et le milieu de la Juventus Turin ont prêté leur image pour le nouvel opus de la franchise.

Disponible ce vendredi, le jeu vidéo « Call of Duty : Modern Warfare II » pourrait attirer de nouveaux adeptes plutôt habitués au ballon rond. Le prochain opus de la célèbre franchise proposera des bonus inédits, avec la possibilité d’incarner des joueurs de football ! Des images ont en effet circulé sur les réseaux sociaux avant la sortie officielle. On y voit Neymar et Paul Pogba, non pas sous leur maillot habituel, mais bel et bien en tenue de guerre.

Pogba & Neymar in COD MW2 🎯🔫 pic.twitter.com/Of3pezLBJs — chuboi 🇳🇬🇨🇦 (@ChuBoi) October 27, 2022

L’attaquant du Paris Saint-Germain et le milieu de la Juventus Turin, tous les deux amateurs de jeux vidéo, ont apparemment prêté leur image au FPS (First Person Shooter : jeu de tir à la première personne). Certains diront que les créateurs du jeu auraient pu choisir des footballeurs moins fragiles pour partir en guerre… En tout cas, les joueurs de « Call Of Duty » pourront évoluer avec leur avatar dans des environnements totalement inhabituels pour ces deux stars du ballon rond.

Lionel Messi également de la partie ?

En ce qui concerne l’international brésilien, ce n’est pas la première fois que son personnage apparaît dans un jeu vidéo sans le moindre rapport avec le rectangle vert. L’ancien joueur du FC Barcelone a déjà été modélisé dans plusieurs jeux, à commencer par « Fortnite ». Et selon les fuites aperçues sur la toile, il se pourrait que Neymar soit accompagné par un coéquipier et ami dans le prochain « Call of Duty ». En effet, le nom de Lionel Messi est également cité, sans image à l'appui cette fois. L’occasion pour les gamers d’utiliser des stars du football pour martyriser d’autres types de défenseurs.