Les sanctions tombent, Mbappé va approuver

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Après son penalty raté en huitièmes de finale de l’Euro 2021, l’attaquant de l’équipe de France Kylian Mbappé avait été ciblé par un tweet raciste. L’auteur du message est passé devant le tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamné avec clémence.

Au-delà de la déception sportive, Kylian Mbappé avait mal vécu la défaite contre la Suisse (3-3, 5-4 tab) en huitièmes de finale de l’Euro 2021. L’attaquant de l’équipe de France avait regretté le manque de soutien de la Fédération Française de Football et s’était entretenu avec son président Noël Le Graët. Rien à voir avec son penalty raté lors de la séance des tirs au but. Le buteur du Paris Saint-Germain dénonçait plutôt les messages racistes aperçus sur les réseaux sociaux.

« Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye », pouvait-on lire sur Twitter au lendemain de l’élimination des Bleus. Ce tweet, très relayé à l’époque, avait choqué Kylian Mbappé, d’où la plainte déposée contre l’auteur du commentaire Karim C.. L’internaute de 19 ans a donc été jugé par le tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamné à 2 000 euros d’amende avec sursis. Mais ce n’est pas tout. Le coupable doit également verser un euro de dommages et intérêts ainsi que 1 000 euros pour les frais de justice de trois associations parties civiles : SOS Racisme, La Maison des potes et la Licra.

L'internaute risquait de la prison

Des sanctions plutôt clémentes lorsque l’on apprend que le parquet avait réclamé six mois de prison. En effet, l’étudiant était aussi jugé pour provocation à la haine raciale et usurpation d'identité. Il avait utilisé un faux compte ainsi qu’une photo d’un autre internaute pour publier son message raciste. De plus, Karim C. avait donné une drôle d’explication en affirmant qu’il avait joué un rôle et fait des copiés-collés de discussions avec des personnes d’extrême droite pour « faire réagir. » Une version peu crédible.