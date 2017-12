Le fisc espagnol veut envoyer Cristiano Ronaldo en prison !

Dans : Info.

Accusé de fraude fiscale, Cristiano Ronaldo aurait dissimulé 14,7 millions d’euros en utilisant un montage de sociétés basées à l’étranger.

Malgré la défense du Portugais qui clame toujours son innocence, le fisc espagnol n’en croit pas un mot et pense que la démarche du clan CR7 était volontaire et bien préparée, raconte El Mundo. Un délit qui, selon la responsable de l’unité centrale de coordination du fisc, Caridad Gomez Mourelo, devrait valoir une peine de prison ferme. « Sincèrement, des gens sont en prison pour une fraude de 125 000 euros », a-t-elle argumenté lors du procès de l’attaquant du Real Madrid, expliquant que le quintuple Ballon d’Or ne pensait pas se faire prendre.

Entre « l’absence de déclaration » ainsi que « les majorations et les intérêts », cela représente une somme « très importante », a ajouté Gomez Mourelo, déterminée à faire enfermer Cristiano Ronaldo. On comprend mieux pourquoi le Merengue, qui se sent persécuté en Espagne, menace de quitter le Real. En tout cas, l’ancien joueur de Manchester United risque gros dans cette affaire.