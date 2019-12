Exclu : Pierre Ménès, son avocat répond aux accusations

Dans : Info.

Avocat de Pierre Ménès, qui fait l'objet d'une plainte déposée par un journaliste qu'il avait fait embaucher pour une émission sur Canal+, Maître Arash Derambarsh, avocat du consultant de Canal+, a accepté d'évoquer pour Foot01 ce dossier forcément très médiatique compte tenu de la popularité de Pierre Ménès.

Confirmez vous le dépôt de plainte contre Emmanuel Trumer ce lundi et pour quels motifs ?

Je vous confirme qu’une plainte à l’encontre de Monsieur Emmanuel Trumer sera déposée dans les 48h pour « diffamation à l’encontre d’un particulier ». En effet, les propos graves de ce blogger portent atteinte à l’honneur et à la considération de mon client, Monsieur Pierre Ménès.

Comment se sent Pierre Ménès après ces accusations et le déchaînement sur les réseaux sociaux ?

Pierre Ménès est serein car la vérité va bientôt surgir. Emmanuel Trumer est un manipulateur qui n’a comme seul objectif que de faire du buzz sur le dos de mon client. Prenons l’exemple de mon sms qu’il a cru bon de publier alors que celui-ci est couvert par le sceau de la confidentialité des correspondances. Ainsi, Monsieur Trumer ne publie pas la totalité de notre conversation. Et pour cause, je lui demande de me mettre en lien avec son avocat et de me laisser converser uniquement avec lui. Par ailleurs, j’ai énormément d’attestations que je vais fournir à la justice et qui vont prouver que Monsieur Trumer est un mythomane. Enfin, de nombreuses pièces prouvent également que Monsieur Trumer a passé un excellent moment lors de sa période professionnelle avec Pierre Ménès (photo, échange de sms, attestations,...). Je rappelle d’ailleurs que c’est Pierre Menes qui le fait embaucher pour rendre service à son père qui est son ami et son agent.

Vous attendez-vous à ce que Pierre Ménès soit rapidement entendu par la police suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire ?

Je n’attends strictement rien. Je suis cartésien et je réagis quand il y a des faits concrets. Soyons sérieux. Quand on voit le comportement hystérique, vulgaire et manipulateur de Monsieur Trumer sur les réseaux sociaux (injure, diffamation, vulgarité, manipulation dans la communication des sms,...), je me dis que ce genre de personne est capable de tout et qu’il est surtout très inquiétant.

Comment expliquez vous que cet ancien collaborateur ait attendu autant de temps pour lancer ses accusations ? Pourquoi n'avez vous pas porté plainte dès ses premiers messages sur Twitter ?

Pierre Ménès n’a pas voulu porter plainte contre Monsieur Trumer par respect à son père qui est son ami et son agent au cinéma. Mais depuis le 24 décembre, la ligne rouge a été franchie.

Pierre Ménès a-t-il prévue de s'exprimer plus directement sur ce sujet ?

Oui. Pierre Menes s’exprimera en temps et en heure afin de rétablir son honneur. Il ne se laissera pas traîner dans la boue de cette façon. Il a un humour très 3ème degré, c’est un bon camarade et il taquine souvent. Mais il n’a jamais été méchant et n’a jamais voulu directement ou indirectement blesser quelqu’un. Il est engagé dans de nombreuses causes et c’est un homme ouvert d’esprit et tolérant.

Propos recueillis par JC