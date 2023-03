Dugarry sort de sa retraite, Rothen l’a convaincu

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Lassé par le monde du football et ses polémiques, Christophe Dugarry avait quitté les médias en 2020, en promettant de ne plus revenir. Mais trois ans plus tard, le champion du monde 1998 prépare son retour aux côtés de Jérôme Rothen sur les ondes de RMC.

Revoilà Christophe Dugarry ! Trois ans après avoir quitté le monde du football et son programme « Team Duga », l’ancien attaquant va faire son retour sur les ondes de RMC. Le site puremedias.com affirme que le consultant va intervenir dans l’émission « Rothen s’enflamme » à partir de ce jeudi. La source précise que le champion du monde 1998 n’accompagnera pas Jérôme Rothen au quotidien. Christophe Dugarry participera aux débats seulement une fois par semaine.

Trois ans après son départ, Christophe Dugarry de retour sur RMC https://t.co/XVHJkdAyg5 pic.twitter.com/yIdfYAiL1z — puremedias.com (@puremedias) March 6, 2023

Reste à savoir si le natif de Lormont gardera son franc-parler. On se souvient que ce style offensif était notamment à l’origine de son départ. Christophe Dugarry avait fait l’objet d’une polémique lorsqu’il avait comparé Lionel Messi à un autiste. Contraint de présenter ses excuses, le consultant passé par M6 et Canal+ s’était dit lassé par le monde du football et tous ses scandales. D'où la porte claquée en 2020 et la promesse faite dans les colonnes de Télé-Loisirs.

Dugarry ne pensait pas revenir

« Je ne referai jamais ce que je viens de faire pendant quatre ans. Aujourd'hui, je peux dire que le monde des médias, c'est terminé pour moi, avait annoncé Christophe Dugarry. J'ai le projet de partir vivre au soleil, de faire le tour du monde, tous les golfs de la planète et profiter de ma famille. J'attendais ça depuis longtemps. Aujourd'hui, on ne peut plus dire grand-chose dans les médias. Le moindre truc peut prendre des proportions où tu as l'impression d'être un assassin. » Trois ans plus tard, le contexte n’a absolument pas changé. Ce qui n’empêche pas le spécialiste de faire son grand retour.