Kheira Hamraoui provoque, Hayet Abidal l'humilie en public

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Kheira Hamraoui a beaucoup fait parler d’elle après la défaite du PSG face à l’OL dimanche soir dans le choc de la D1 Arkema. Son tee-shirt faisait référence à sa situation personnelle depuis son agression.

Victime d’une agression possiblement commanditée par l’une de ses coéquipières il y a plusieurs mois, Kheira Hamraoui a repris le fil de sa carrière professionnelle. Le 7 juin prochain, la joueuse du Paris Saint-Germain sortira un livre intitulé Kheira à contre-pied dans laquelle elle promet de dire toute la vérité sur la récente affaire qui a fait de la mauvaise pub au football féminin français.

Un tee-shirt énigmatique après PSG-OL

Après la défaite du PSG contre l’OL en D1 Arkema ce dimanche, Kheira Hamraoui a enlevé son maillot et a laissé apparaitre un tee-shirt avec un message plutôt mystérieux. « Des insultes. Aucune excuse !! Où sont les hommes ? Patrick Juvet » était écrit sur le tee-shirt de la joueuse du Paris Saint-Germain, sans que personne ne comprenne vraiment le sens de ce message ni qui était visé. Cette image a en tout cas fait réagir une certaine Hayet Abidal, ex-femme de l’ancien international français Eric Abidal, lequel a eu une aventure avec Kheira Hamraoui et qui a précipité la rupture avec sa femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kheira Hamraoui (@kheirahamraoui)

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne compagne d’Eric Abidal a sorti le lance-flammes pour réagir au tee-shirt de Kheira Hamraoui. « Où sont les hommes ?...' Bah avec leurs femmes et tu le sais très bien ! Et toi, tu t'es excusée auprès d'elles ??? (Ça cherche encore et toujours le buzz et deux ans que ça dure !)" » a-t-elle lancée avant de poursuivre et de conclure.

L'ex-femme d'Eric Abidal disjoncte

« Tu cherches un moyen de faire le buzz avec ton tee-shirt incompréhensible où tu as mêlé Patrick Juvet ?!! Tout ça pour ta promotion et faire encore le buzz. De plus, une affaire pas encore terminée et tu commences déjà à la sortir sur papier. On devine que tu connais tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Arrête ton cinéma et va demander des excuses car les conséquences pour les autres sont plus graves que les tiennes » a lancé l’ancienne compagne d’Eric Abidal, qui n’a toujours pas digéré sa séparation dont Kheira Hamraoui est en partie responsable. Voilà qui va en tout cas remettre de l’huile sur le feu…