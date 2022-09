Canal+ vire TF1, panique pour la France et le Mondial !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Depuis quelques heures, les abonnés de Canal+ n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1 en raison d'un différent financier. La question de l'équipe de France et du Mondial risque de se poser.

Le mercato est terminé, mais le football va se trouver une nouvelle fois au cœur des préoccupations. Et cela à cause de la télévision. Cette fois ce n’est pas Amazon Prime qui aurait décidé de ne pas payer sa facture, mais c’est tout simplement Canal+ qui a mis un écran noir sur toutes les chaînes du groupe TF1 diffusées par MyCanal. Au coeur de cette décision, non pas un débat sur la qualité des programmes, mais bien évidemment une histoire de millions d’euros. Et du côté du Groupe Bolloré, qui possède Canal+, on estime que le Groupe Bouygues, à qui TF1 appartient, est trop gourmand concernant les droits de diffusion de ses chaînes sur MyCanal. Résultat, ce vendredi, les abonnés ont droit à un message laconique à la place des chaînes concernées (TF1, TMC, TFX, LCI, MyTF1) : « Dans le cadre de la distribution de ses chaînes par le groupe Canal+, le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022. Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes accessibles gratuitement pour tous, le groupe Canal+ est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes ».

Canal+ et TF1, une bonne guerre pour la rentrée

Message à l'attention de nos téléspectateurs pic.twitter.com/NHXizflmfo — TF1 (@TF1) September 2, 2022

Suite à cette décision, TF1 a répondu en faisant remarquer, en douce, que Canal+ continuait à faire payer ces chaînes à ses abonnés malgré sa décision de ne plus les diffuser, avant « d’espérer qu’un accord sera trouvé rapidement pour rétablir la réception de nos chaînes et nos services. » Pour les amateurs de football, à l’exception notable du fait que Téléfoot ne sera pas diffusé sur MyCanal, avec les images de la Ligue1, il n’y a rien à craindre pour les matches de Ligue des Champions et d’Europa League, qui ne sont plus en clair sur TF1 depuis des lustres. Mais, le souci majeur concerne évidemment les matchs de l’équipe de France et le Mondial 2022. Concernant la Coupe du Monde au Qatar, Canal+ pourra toujours s’appuyer sur BeInSports qui a l’intégralité des rencontres du Mondial. Cependant, tout le monde n'est pas abonné au bouquet sportif. Et surtout, il n'y a pas que le Mondial dans la vie des Bleus, car par exemple l’un des deux matchs de l’équipe de France, dans le cadre de la Ligue des nations, prévus fin septembre ne sera pas donné sur MyCanal si TF1 est toujours banni. Sur les réseaux sociaux, cela tape à tour de bras sur les deux groupes, accusés de prendre les téléspectateurs en otage pour se gaver un peu plus d'argent. Et ce n'est pas forcément faux.