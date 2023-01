Benjamin Mendy innocenté dans 6 accusations de viol

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Après des mois de procès, les premiers verdicts sont tombé dans les accusations de viols et d’agressions sexuelles à l’encontre de Benjamin Mendy.

Le défenseur de l’équipe de France et de Manchester City était incarcéré de manière préventive depuis qu’il avait violé sa liberté conditionnelle en accueillant des fêtes à son domicile alors que cela lui était interdit. S’en étaient suivies de nombreuses accusations de viols et d’agression, pour un total de 9 accusations. Pour 6 accusations de viols et une accusation d’agression sexuelle, le footballeur a été jugé non coupable ce vendredi. Ce verdict est tombé après plusieurs semaines de procès et 14 jours de délibération. Aucune unanimité des juges n’a pu être obtenue, et la décision a donc été prononcée à la majorité, en faveur du joueur français.

Un verdict est encore en attente pour une accusation de viol et une accusation d’agression sexuelle, ce qui sera jugé dans un nouveau procès. Celui-ci aura lieu au mois de juin prochain. Depuis un an, Benjamin Mendy est suspendu par Manchester City, qui n’a pas réagi à la nouvelle pour le moment.