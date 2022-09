Affaire Pogba : Mathias en garde à vue !

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Accusé de tentatives d’extorsion par son frère Paul Pogba, Mathias Pogba a été placé en garde à vue avec trois autres personnes. Celui qui s’apprêtait à faire des révélations sur l’international tricolore se serait lui-même présenté à la police.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Pogba. Ce mercredi, le quotidien Le Monde révèle que Mathias Pogba, ainsi que trois autres personnes, ont été placés en garde à vue à Nanterre en région parisienne. Une source du journal affirme que le frère de Paul Pogba « s’est présenté de lui-même » mercredi « au service d’enquête » qui ne l’a finalement pas libéré. Cette mesure des autorités arrive deux mois après la plainte du milieu de la Juventus Turin en Italie. L’international tricolore avait dénoncé des tentatives d’extorsion entre mars et juillet 2022.

Selon lui, des amis d’enfance et son frère Mathias, lourdement armés, lui auraient réclamé un total de 13 millions d’euros, estimant que le joueur ne les avait pas suffisamment soutenus financièrement. Le parquet de Paris avait ensuite ouvert une enquête préliminaire le 3 août, ainsi qu’une information judiciaire un mois plus tard contre X des chefs d’extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Mathias Pogba n'a pas convaincu

Entre-temps, Mathias Pogba avait mis en ligne des vidéos pour annoncer des révélations sur son frère. Des rumeurs ont rapidement évoqué le paiement de Paul Pogba à un marabout chargé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Le milieu de terrain a évidemment démenti cette histoire gênante pour l’équipe de France avant la Coupe du monde. Et apparemment, la police voit d’autres incohérences dans la version de Mathias Pogba qui devra éclaircir certains points.