Vinicius élève de Neymar, les filles laissent les portables à l'entrée

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Neymar n'est presque plus le joueur brésilien à la mode pour la fête. Vinicius Junior l'a supplanté mais le joueur du Real Madrid a quand même appris de son modèle. Il se montre vigilant avec ses invitées et leur téléphone portable.

Avec les déboires et les blessures de Neymar au PSG, il est devenu le joueur brésilien numéro 1 au monde. Vinicius Junior a encore réalisé une solide saison au Real Madrid, devenant progressivement le leader d'attaque à la place de Benzema. Ce sera d'autant plus le cas la saison prochaine avec le départ du Français. Joueur majeur du plus grand club du monde, Vini n'est plus un jeune joueur avec un maximum d'indulgence venant de son club. Il est désormais un joueur scruté, surtout hors des terrains. C'est le cas dans les fêtes qu'il organise et cela l'oblige à agir en conséquence.

Vinicius filtre avec attention ses invitées

Vinicius est très attentif aux femmes présentes à ses fêtes. Ayant bien retenu les leçons des fêtes de son aîné Neymar, lequel a connu des polémiques avec notamment un aveu d'adultère, Vinicius est intransigeant. Il trie ses invitées sur le volet et Instagram joue un grand rôle dans sa démarche. La journaliste brésilienne Fabia Oliveira détaille les deux axes principaux de sa stratégie de discrétion.

Las insólitas condiciones que Vinícius le exige a las mujeres que van a sus fiestashttps://t.co/a3Roe1c1BO — En Cancha (@encanchacl) July 18, 2023

Tout d'abord, pour choisir les heureuses élues, il leur demande de se mettre en mode public sur les réseaux sociaux pour que ses proches valident telle ou telle invitée. Ensuite, celles qui sont acceptées devront remettre leur téléphone aux agents de sécurité. Une manière d'éviter les photos et vidéos indiscrètes des célébrations. Un dispositif étonnant venant de Vinicius, peu connu pour être aussi fantasque que Neymar. Toutefois, sa récente mise en couple avec une influenceuse mexicaine ne lui laisse aucun autre choix. Stabilité amoureuse ou soirée de folie sans limites, Vinicius a choisi la première option ce que ne peut qu'approuver Neymar.