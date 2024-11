USA ‍: Donald Trump guest-star du Mondial 2026

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

L’élection présidentielle a livré son verdict cette semaine aux Etats-Unis avec la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris. Le Républicain sera donc au coeur du dispositif des Etats-Unis pour le Mondial 2026.

Président des Etats-Unis de 2017 à 2021, Donald Trump a été élu cette semaine pour un second mandat qui va l’emmener jusqu’en 2028. Le Républicain n’a pas vraiment tremblé face à Kamala Harris avec une victoire qui s’est rapidement dessinée dès les premiers Etats dépouillés. Dans son édition du jour, Marca écrit quelques lignes au sujet du nouveau président des Etats-Unis, avec un détail intéressant en ce qui concerne le football. Cela ne plaira peut-être pas à tout le monde, car on sait Donald Trump très clivant, mais le nouveau président des Etats-Unis sera au coeur du dispositif des USA pour la Coupe du monde 2026.

Donald Trump remettra la Coupe du monde en 2026

Le média espagnol révèle que le nouveau président des Etats-Unis devrait se plier à la tradition, à savoir celle qui veut que le chef de l’Etat du pays organisateur remette en compagnie du président de la FIFA le trophée de la Coupe du monde au vainqueur. Donald Trump aurait d’ores et déjà donné son accord pour s’y plier et devrait donc être dans les tribunes du stade de New York New Jersey le 19 juillet prochain. Le président des Etats-Unis remettra ce trophée emblématique au capitaine de la future sélection championne du monde. En espérant en ce qui concerne l’Equipe de France que le Républicain de 78 ans remettra la Coupe du monde aux mains de Kylian Mbappé.

Ce qui serait une excellente nouvelle pour les Bleus même si du côté tricolore, on est très loin de se projeter sur cette échéance encore lointaine au vu des problèmes actuellement rencontrés. On est d’ailleurs en droit de se demander si l’attaquant du Real Madrid sera encore le capitaine des Bleus dans un an et demi.