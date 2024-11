Il voit clairement le rapport entre Donald Trump et le Real Madrid

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid qui refuse d'aller à la cérémonie du Ballon d'Or, c'est zéro classe aux yeux de ce défenseur élégant qu'est Mats Hummels.

Mauvais perdant le Real Madrid ? Attendue en force pour la cérémonie au Théâtre du Châtelet lundi dernier, la délégation du club champion d’Europe est restée sur le tarmac en apprenant que Vinicius Junior ne remporterait finalement pas le Ballon d’Or qui lui semblait promis. Une véritable douche froide pour Florentino Pérez, qui a toutefois manqué de classe sur le coup. Voir Rodri poser avec le Ballon d’Or était peut-être insupportable pour le Brésilien, mais zapper la cérémonie ne donne pas une belle image du club aux yeux de Mats Hummels. Finaliste de la Ligue des Champions, le défenseur central allemand était bien présent à Paris aux bras de sa nouvelle compagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mats Hummels (@aussenrist15)

Le joueur désormais à l’AS Roma a confié le fond de sa pensée sur son podcast « Alleine ist schwer » (Être seul, c’est difficile), rebondissant sur les propos du club merengue qui demandait du respect de la part des instances et une reconnaissance plus importante. « Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté », avait fait savoir le club madrilène à l’AFP.

« Utiliser les mots "manque de respect" alors qu’on n’a pas gagné une élection, ça a des traits légèrement trumpiens. Malheureusement, c’est irrespectueux envers les autres. C’est la pire chose à faire », a balancé Mats Hummels, qui fait bien évidemment référence à l’élection 2020 perdue par Donald Trump. L’ex-président des Etats-Unis avait ensuite chauffé ses partisans en contestant le résultat des comptes de voix, au point que ces derniers aient mené l’assaut contre le capitole en attaquant ce symbole de la démocratie américaine. La comparaison risque de ne pas plaire.