Messi et Mbappé virés du Ballon d'Or, ce journaliste s'explique

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a gagné le Ballon d'Or 2023, tandis que Kylian Mbappé s'est classé troisième. Deux joueurs qu'un seul journaliste européen n'a pas mis dans son Top 5. Et ce dernier explique sans détour pourquoi il a snobé les deux stars du Mondial 2022 et du PSG.

Grand spécialiste du football, Christophe Cerf n’est pas du tout connu en France, mais en Suisse, c'est une voix qui compte puisque notre confrère travaille à la RTS (Radio Télévision Suisse) de longue date. Cela lui vaut d’être le représentant de nos voisins dans le jury du Ballon d’Or depuis neuf éditions. Lors de la dernière édition de ce trophée tant attendu, le journaliste suisse a surpris tout le monde car son vote n’incluait ni Lionel Messi, ni Kylian Mbappé dans les cinq premiers. Christophe Cerf a en effet choisi, dans cet ordre, Erling Haaland, Vinicus Jr, Yassine Bounou, Bernardo Silva et Bukayo Saka. Son vote ayant été dévoilé, comme la totalité des autres membres du jury mondial, le journaliste de 51 ans a suscité quelques commentaires dans son pays. Mais ce samedi, c’est dans France-Football, qui organise le Ballon d’Or, qu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas voté pour le joueur argentin, champion du monde en 2022 et finalement Ballon d'Or 2023, et pour la star française, finaliste de la même épreuve.

Mbappé et Messi l'ont énormément déçu

Christophe Cerf assume totalement sa décision et il voit cela comme une sanction pour deux joueurs qui n’ont pas eu le comportement qu’on attend de la part de deux footballeurs qui devraient être exemplaires compte tenu de leur notoriété mondiale. « Je vais expliquer pourquoi j'ai retiré Messi et Mbappé. Deux joueurs du Paris-Saint-Germain dans mon top 5 ... je me suis dit que ça ne collait pas, le PSG n'ayant pas fait une grande saison. Et je n'ai pas voulu que ce soit uniquement la Coupe du monde qui dicte mon vote. J'ai ensuite pensé au critère du fair-play. Des images m'ont dérangé. Le « vrai-faux» départ de Mbappé du PSG, ce n'était pas classe. Il y a aussi l'attitude de Messi au Mondial, devant le banc néerlandais puis dans les vestiaires. Comme ses déclarations quant à son passage en France. Un Ballon d'Or a un devoir d'exemplarité. Même chose pour Mbappé. Sa réaction après le penalty manqué de Harry Kane en quarts du Mondial manquait de classe. On peut intérieurement être heureux de voir un adversaire rater, mais exulter comme s'il avait lui-même marqué, alors qu'il s'était plaint du traitement qui lui avait été infligé après son loupé contre la Suisse à l’Euro 2021 ce n’était pas très fair-play. Il n’a donc pas eu ma voix, même s’il méritera de l’avoir un jour », confie le journaliste de la télévision suisse