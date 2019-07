Rapinoe boycotte la Maison Blanche et lance un appel aux Américains

Dans : Foot Mondial.

Championne du monde avec les Etats-Unis, Megan Rapinoe s’est aussi distinguée en dehors des terrains.

L’attaquante américaine, opposée à la politique de Donald Trump, n’hésite pas à tacler publiquement le chef d’État. Ni à boycotter la Maison Blanche après le sacre de sa sélection en France. La meilleure joueuse et buteuse du Mondial 2019 a préféré célébrer ce titre avec le peuple américain, notamment à New-York où elle a prononcé un discours engagé de six minutes, dont l’introduction était réservée à ses partenaires et à la diversité.

« Dans l'équipe, on a des filles qui ont des cheveux roses, d'autres des cheveux violets, des tatouées, des filles avec des dreadlocks, des blanches, des noires et tout ce qu'il y a entre les deux, des hétéros, des lesbiennes... Rien ne pourrait me rendre plus fière que d'être co-capitaine de cette équipe », a lâché Rapinoe, avant de lancer un message politique à tous ses compatriotes.

« Rendre ce monde meilleur »

« Nous devons être meilleurs, nous devons aimer plus, haïr moins, nous devons écouter plus et parler moins, a conseillé l’ancienne Lyonnaise. C'est la responsabilité de tous, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne veulent pas être là, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. C'est de notre responsabilité de rendre ce monde meilleur. »

« Je pense que cette équipe fait un incroyable travail en prenant ça en compte et en comprenant qu'avec la position que nous avons dans ce monde, oui nous pratiquons un sport, oui nous jouons au football, oui nous sommes des femmes athlètes, mais nous sommes bien plus que ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes plus que des fans. (…) C'est le moment d'avancer ensemble, ces paroles ont pour but de faire franchir un cap, nous devons collaborer avec tout le monde », a réclamé Rapinoe, dont le discours a récolté un vrai succès.