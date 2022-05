Tony Chapron salement accusé, ça clashe en Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Les propos de Djamel Belmadi prononcés il y a une semaine à l’encontre de l’arbitre d’Algérie-Cameroun ont choqué la communauté internationale.

Le sélectionneur des Fennecs, confirmé à son poste, en a profité pour confier ses regrets de voir que l’arbitre malien de la rencontre avait pu quitter Alger tranquillement, tout en précisant, tout de même, qu’il n’aurait pas fallu aller jusqu’à le tuer. Des mots qui ont fait bondir Tony Chapron, ancien arbitre international désormais consultant, et qui aimerait des sanctions très fortes contre un entraineur qui tient de tels propos. « Les médiocres trouvent toujours des boucs émissaires, c’est le cas de Belmadi. Les champions trouvent des solutions et les médiocres cherchent des excuses. Belmadi est un médiocre. Si les Algériens ne vont pas à la Coupe du monde, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes. Quand vous marquez un but à la 118e minute dans un match de barrages et que vous finissez par perdre, posez-vous des questions. C’est eux qui sont responsables de l’élimination et pas l’arbitre », avait ainsi envoyé le consultant sur Canal+.

« Tony Chapron défend un arbitre médiocre comme lui »

Une sortie qui a provoqué une réponse foudroyante en Algérie, preuve que l’élimination face au Cameroun n’a toujours pas été digérée, et que les nerfs sont pour le moins à vif. « L’arbitre français Tony Chapron qui s’est attaqué à Djamel Belmadi et l’a traité de médiocre parce qu’il a critiqué Gassama, c’est ce même arbitre raciste qui a dit un jour au joueur international marocain Kamel Chafni « dégage sale arabe ! ». Maintenant nous savons qui est sale et médiocre et nous comprenons pourquoi il a parlé pour défendre un arbitre médiocre comme lui. C’est un arbitre réputé pour être quelqu’un de raciste », a tout simplement accusé Hafid Darradji, journaliste algérien pour la version de BeIN Sports au Moyen Orient et en Afrique du Nord. Une référence à une affaire datant de 2011, où Kamel Chafni avait bousculé Tony Chapron et avait récolté un carton rouge. Après le match, le joueur alors à Auxerre avait accusé un assistant de Tony Chapron de lui avoir dit « dégage l’arabe », avant que le joueur marocain ne revienne sur sa version et que les deux hommes finissent par clore l’incident. Quoi qu’il en soit, du côté de l’Algérie, la polémique ne s’éteint pas, alors que la FIFA n’a toujours pas statué sur les réserves des Fennecs à l’encontre de l’arbitre de ce match face au Cameroun.