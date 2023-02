The Best, le scandale révélé au grand jour

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Selon la FIFA, Emiliano Martinez est le meilleur gardien au monde. Une affirmation qui n'a pas forcément convaincu, sachant que l'Argentin se repose sur sa performance en finale au Qatar.

La cérémonie The Best récompensant les meilleurs joueurs de l’année 2022 fait toujours parler. L’Argentine a fait une véritable razzia avec le meilleur joueur, le meilleur entraineur, les meilleurs supporters et même le meilleur gardien. Emiliano Martinez a en effet été élu comme le gardien le plus convaincant de l’année 2022, ce qui a eu le don de faire hurler de nombreux observateurs. Thibaut Courtois, incroyable en Ligue des Champions avec le Real Madrid, n’est toujours pas reconnu à la hauteur de son talent, et Emiliano Martinez a donc raflé la mise. D'autant plus que c'est le Belge qui a été élu dans le 11 type de l'année... Le gardien d’Aston Villa doit son titre à un seul arrêt, sachant qu’il n’est pas impérial avec le club de Birmingham, et n’a pas non plus été incroyable dans cette Coupe du monde, encaissant 8 buts en 7 matchs. Mais sa parade prodigieuse en finale face à Randal Kolo-Muani alors que la prolongation venait à son terme, a visiblement fait oublier toute une année de football.

Martinez n'est même pas le meilleur gardien du Mondial

« Est ce que, sans cet arrêt en finale face à Kolo Muani, Emiliano Martinez serait même dans la liste pour ce trophée ? Ce n’est même pas le meilleur gardien de la Coupe du monde, alors le meilleur gardien de l’année 2022 », a dégoupillé le journaliste Jonathan Johnson, qui oeuvre pour CBS. Une façon de faire comprendre que ces trophées reposent beaucoup sur les titres obtenus ou une ou deux actions de prestige. Des moments qui marquent les esprits, mais ne font pas forcément d’Emiliano Martinez le meilleur gardien au monde en ce moment.