The Best : Messi, Mbappé et Benzema dans l'équipe de l'année

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Les trophées The Best, organisés par la FIFA, étaient remis ce lundi soir à Paris. Et dans l'équipe type de l'année 2022, on trouve trois joueurs du PSG (Hakimi, Mbappé et Messi), ainsi qu'un autre joueur français, Karim Benzema.

Equipe de l'année 2022 - The Best

Courtois, Hakimi, Cancelo, Van Dijk, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema, Haaland