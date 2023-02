The Best : Benzema et Vinicius zappés, le Real Madrid boycotte

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir aura lieu la cérémonie The Best, gala organisé par la FIFA pour récompenser les meilleurs joueurs et joueuses de la planète football de l'année. Les Argentins seront largement représentés.

La FIFA va récompenser ce lundi soir les meilleurs footballeurs de l'année 2022 à Paris. L'Argentine, qui a récemment remporté la Coupe du monde au Qatar, verra pas mal de ses joueurs glaner les principaux titres. Ainsi, Leo Messi devrait être élu meilleur joueur, Emiliano Martinez meilleur gardien et Lionel Scaloni meilleur entraineur. De quoi en agacer plus d'un, surtout du côté du Real Madrid. ll faut dire que les Merengue auront connu une année 2022 très faste, avec notamment le gain de la Liga et de la Ligue des champions. Karim Benzema, Ballon d'Or et auteur d'énormes prouesses sera donc zappé. Idem pour Vinicius et Thibaut Courtois. Trop pour le Real Madrid, qui a décidé de boycotter en partie la cérémonie.

Le Real Madrid l'a très mauvaise contre la FIFA

Informa @marca que #RealMadrid

NO asistirá a los premios FIFA #TheBest



Y que el club estará representado por Emilio Butragueño en una gala que premiará a Leo #Messi 🇦🇷, y con esta información muy probablemente a Lionel Scaloni 🇦🇷y Emiliano Martinez 🇦🇷. pic.twitter.com/SUp5B0yD4u — Veronica Brunati (@verobrunati) February 27, 2023

En effet, Emilio Butragueño, vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid. sera le seul madrilène à aller au gala FIFA The Best. Si le Real Madrid indique publiquement que cette décision a été prise au vu du calendrier chargé, Marca indique lui que cette décision a été prise pour une autre raison, à savoir l'absence de Vinicius Jr dans le XI type de l'année et le fait que Benzema et Courtois ne seront pas couronnés. Les champions d'Europe vivent ça comme une injustice et ne comprennent pas certaines décisions. Pour rappel, voici la liste des 26 joueurs nommés pour cette cérémonie The Best : Courtois, Martínez, Alisson, Rüdiger, Theo Hernández, Hakimi, Cancelo, Davies, Van Dijk, Gvardiol, Thiago Silva, Modric, Valverde, Casemiro, De Bruyne, Enzo, Bellingham, Pedri, Gavi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland, Neymar Jr, Messi et Lewandowski.