Scandale en Angleterre, Southgate escroqué par un ami de Beckham

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe d'Angleterre fera partie des favorites pour remporter l'Euro 2024 en Allemagne. Gareth Southgate bénéficiera d'un groupe de joueurs très talentueux même s'il doit gérer ces dernières heures un terrible coup dur.

Gareth Southgate sera attendu au tournant lors de l'Euro 2024. Le sélectionneur des Three Lions n'a pas su faire passer un cap à son équipe en Coupe du monde, s'inclinant en quarts de finale contre l'équipe de France. Le technicien anglais veut changer la donne en enfin faire gagner un trophée majeur à une sélection muette depuis trop longtemps sur la scène internationale. Avant de se projeter sur la compétition en Allemagne l'été prochain, Southgate va devoir gérer une affaire assez cocasse pour lui... Selon la presse anglaise, Gareth Southgate s'est en effet fait escroquer près de 28 millions d'euros par l'agent Teddy Byrne.

Southgate, le coup de massue terrible

Le Daily Maily annonce que le coup est d'autant plus dur que ce Teddy Byrne est un ami proche et ancien manager personnel de David Beckham. Ce dernier aurait investi l'argent du sélectionneur anglais sans son accord. A noter que Gareth Southgate n'est pas le seul dans cette panade puisque Joe Cole et Glenn Hoddle sont également déclarés comme victimes de Teddy Byrne. L'agent ne veut néanmoins pas s'avouer vaincu et a une explication à tout cela. Toujours au Daily Mail, des sources proches de lui ont fait part d'une erreur de jugement plutôt qu'une « tromperie délibérée » de la part de Byrne, qui fait en ce moment tout son possible pour que ses clients soient « remboursés intégralement ». Peu importe l'issue, on imagine mal en tout cas Gareth Southgate faire comme si de rien n'était et continuer à côtoyer Teddy Byrne dans le futur, lui qui dispose apparemment de plusieurs entreprises sous la menace d'une liquidation judiciaire à cause de trop grosses dettes.