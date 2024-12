Dimitri Payet au secours de Caen et de Mbappé ‍?

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Barragiste de Ligue 2, le SM Caen n'a pas le droit de se rater durant la deuxième partie de saison si le club qui appartient désormais à Kylian Mbappé veut s'en sortir. Le nom de Payet est évoqué pour venir renforcer le club bas-normand.

Tandis que Malherbe tentera de bien finir son année 2024 ce dimanche en Coupe de France à Guingamp, la première moitié du championnat a de quoi donner des sueurs froides aux supporters caennais et au nouveau patron du club, Kylian Mbappé. En effet, la formation dirigée par Nicolas Seube n'en finit pas de s'enfoncer au classement, et après une énième défaite à Dunkerque, le SMC est à présent barragiste à égalité de points avec Ajaccio, 17e et relégable. Tandis que la tension est grandissante du côté du club bas-normand, une rumeur est arrivée du Brésil et elle suscite de l'étonnement. En effet, selon un journaliste proche de Vasco de Fama, Dimitri Payet pourrait débarquer au Stade Malherbe de Caen pour la deuxième partie de saison.

🚨O #Caen e o #SaintÉtienne, ambos da França, demonstraram interesse no meio-campista francês Dimitri Payet, do #Vasco. Um clube da #MLS e um clube do futebol mexicano também andaram sondando o staff do jogador. O Vasco não deve dificultar o negócio caso chegue uma proposta. pic.twitter.com/nyH4sB1LOm — João Van Boysen (@BoysenJoao) December 20, 2024

João Van Boysen, c'est le journaliste en question, explique que l'ancien joueur de l'OM sera en fin de contrat en juin prochain, mais que les dirigeants de Vasco de Gama sont déjà prêts à le laisser partir. Agé de 37 ans, le milieu offensif serait également en contact avec un de ses anciens clubs, l'AS Saint-Etienne, mais également des formations de Major League Soccer. Pour l'instant, tout cela semble encore assez nébuleux, même si forcément le Stade Malherbe de Caen va inévitablement avoir besoin de renforts durant le mercato d'hiver. Dimitri Payet serait forcément une bonne pioche, mais cela doit encore se concrétiser, alors que selon Ouest-France, les dirigeants normands devaient officialiser rapidement la venue de Reda Hammache (Red Star) au poste de directeur sportif.