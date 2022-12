One, two, three, v'là Gouiri en Algérie !

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Binational disposant des passeports français et algérien, Amine Gouiri jouait jusqu'alors pour les équipes de France jeunes et dernièrement les Espoirs. Toutefois, cela devrait changer car l'attaquant rennais a dit oui à Djamel Belmadi et à l'Algérie.

Bientôt, un renfort offensif de poids pour l'équipe d'Algérie ! Dans ce secteur de jeu, les Fennecs font face à un vieillissement de leurs cadres : Islam Slimani (34 ans), Baghdad Bounedjah (31 ans) et même Andy Delort (31 ans). Derrière, aucun jeune attaquant ne pointe le bout de son nez en équipe nationale. Reste le réservoir de binationaux pour combler un manque qui pourrait devenir très problématique à court terme. Le sélectionneur Djamel Belmadi l'a bien compris et a pris les devants sur la question. Il a notamment approché l'attaquant du stade Rennais Amine Gouiri.

Gouiri va choisir l'Algérie, l'info tombe

Le joueur formé à l'OL possède les deux nationalités française et algérienne. Cependant, il semblait avoir privilégié une carrière en Equipe de France A. En effet, il a joué dans toutes les équipes de jeunes tricolores depuis les U16, ayant notamment accumulé 24 sélections chez les Espoirs. Gouiri lui-même confirmait sa préférence pour le maillot bleu dans une interview au Dauphiné Libéré en juillet 2021. « Forcément que les Bleus sont dans un coin de ma tête. [...] À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, car parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence aux postes devant, mais peut-être que ma polyvalence m’aidera à l’avenir », avait-il confié.

🔴Selon (@Moumen74) Amine Gouiri devrait jouer pour l'Algérie 🇩🇿



En effet, Djamel Belmadi l'aurait appelé il y a 2 ans mais le jeune joueur issu de la formation lyonnaise aurait demandé un temps d'attente.



La décision aurait été prise aujourd'hui ! pic.twitter.com/Cr51ffcXbl — DZPOWERs12®🇩🇿⚔️💯 (@DZPOWER_s12) December 21, 2022

Finalement, sa volte-face est en préparation selon les informations du journaliste algérien Ait Kaci Ali. « Amine Gouiri devrait jouer pour l'Algérie ! En effet, Djamel Belmadi l'aurait appelé il y a 2 ans mais le jeune joueur issu de la formation lyonnaise aurait demandé un temps d'attente. La décision aurait été prise aujourd'hui ! », a indiqué le journaliste proche de l'équipe d'Algérie. Les Fennecs récupéreraient un joueur de 22 ans en pleine progression et encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. La coupe du monde 2022, avec l'émergence de la jeune génération française sans Gouiri ainsi que l'épopée des binationaux marocains, a certainement accéléré la réflexion de l'attaquant rennais.