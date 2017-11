Officiel : Rémi Garde entraîneur de l'Impact de Montréal

Dans : Foot Mondial, OL.

Depuis son limogeage d'Aston Villa il y a un an et demi, le nom de Rémi Garde a été cité dans de nombreux clubs français, mais c'est finalement en Major League Soccer que l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais va rebondir. Ce mercredi soir, l'Impact de Montréal, engagé dans le championnat nord-américain, a officialisé la signature de Rémi Garde.

« Nous sommes très heureux et fiers que Rémi Garde se joigne à l’Impact de Montréal. Comme joueur, entraîneur-adjoint ou entraîneur-chef, il a brillé en démontrant ses qualités de leader et ses connaissances. Sa vision et son expérience, également au niveau du développement des jeunes, nous permettront aussi de continuer d’améliorer nos méthodes et processus de travail à l’Académie. C’est donc un nouveau départ à plusieurs niveaux », a déclaré le président de l’Impact de Montréal Joey Saputo