Neymar lâche 2 milliards d’euros pour acheter Santos

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Neymar prépare doucement son après-carrière puisque l’international brésilien et son entourage auraient soumis une proposition colossale pour racheter le club de Santos au Brésil.

Neymar enchaîne les blessures ces dernières années et pour l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain, les grandes heures sont derrière. En revanche, de grands projets pourraient bien occuper les journées de Neymar dans les mois à venir. A en croire les informations du journaliste brésilien David Chinaglia, le joueur de 32 ans et son entourage sont entrés en négociations pour racheter le FC Santos, club dans lequel Neymar a été formé avant de rejoindre Barcelone.

Grupo Neymar leia-se o pai de Neymar leva proposta de 1 bilhão e 300 milhões, sendo 800 milhões ǰá para o @SantosFC.

A condição do peixe é a quitação imediata de 570 milhões em débitos do clube, em até 06 meses.

Neymar, Danilo, e mais 02 nomes viriam em acordo com o GN. Segue. — David Chinaglia (@DavidChinaglia) November 13, 2024

Et les sommes en jeu sont tout simplement colossales puisque selon notre confrère brésilien, Neymar et son père auraient proposé 1,3 milliard de réals brésilien pour acheter Santos, soit un peu plus de 2 milliards d’euros. Cette somme servirait à payer les dettes colossales accumulées par le FC Santos depuis plusieurs années ainsi que des millions de créances. Si le projet de rachat du club venait à se concrétiser, Neymar pourrait prendre la direction de Santos pour y jouer à partir de l’été prochain, alors que son contrat faramineux avec le club saoudien d’Al-Hilal prend fin le 30 juin prochain. Tout cela reste bien sûr à confirmer et Neymar n’est peut-être pas le seul candidat au rachat du FC Santos, mais voilà une information qui risque de faire l’effet d’une bombe au Brésil.