Mondial 2026 ‍: Un big deal avec TF1, M6 va gagner des millions

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

M6 a réalisé un véritable coup de force dans le monde audiovisuel en raflant la mise afin de diffuser en clair les 54 meilleurs matchs pour les Coupes du monde 2026 et 2030, au nez et à la barbe de TF1.

Diffuseur historique de la Coupe du monde depuis 1975, TF1 fait la grimace. Pour la première fois, la Une ne diffusera pas le Mondial en 2026 (aux Etats-Unis, Canada et Mexique) et en 2030 (en Espagne, au Portugal et au Maroc). En effet, c’est M6 qui a raflé la mise en récupérant 54 affiches en clair sur les 104 matchs disputés pour chaque édition. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, TF1 avait payé 70 millions d’euros pour 28 affiches en clair, selon les informations de L’Equipe. Le quotidien national indique que les dirigeants de la première chaine de France ont augmenté de 10 % leur montant pour cette nouvelle formule, avec donc 54 affiches en clair.

Mais cette offre était ridicule à côté de celle de M6, qui aurait proposé près de 120 millions d’euros, ce qui ramènerait à 2,22 millions le tarif par match diffusé. Une somme colossale, mais qui était nécessaire pour réaliser un gros coup au niveau marketing selon Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil, un cabinet spécialisé dans le secteur des médias. « Depuis l'abandon de la fusion avec TF1, il y a un an et demi, M6 avait laissé son concurrent faire des annonces, sans vraiment prendre la parole... La chaîne avait besoin d'un coup de com', le voilà ! » indique-t-il avant de poursuivre.

Des matchs sous-licenciés à TF1 par M6 ?

« Et quand on fait une telle annonce, on ne dit pas tout de suite qu'on ne va pas tout garder. Dans quelques mois, une fois la poussière retombée et le nouveau patron installé, tout le monde reprendra sa calculette et les discussions seront relancées » a-t-il expliqué. En creux, le spécialiste sous-entend que M6 ne va pas garder 100 % des matchs en clair et pourrait en revendre à certaines chaînes afin de réduire ses coûts. Autrement dit, TF1 pourrait récupérer certaines affiches. L’Equipe indique que cette perspective pourrait intéresser la Une, à condition toutefois de ne craquer sur le plan budgétaire. Car pour TF1, il n’est pas question de surpayer après coup en mettant sur la table des sommes qu’ils ont refusées de proposer lors de l’appel d’offre initial.