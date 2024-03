Mondial 2026 ‍: M6 a les droits, TF1 en larmes ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique sera un événement très suivi à travers le globe. La bataille des diffuseurs fait toujours rage et TF1 vient de perdre la guerre.

La bataille des droits tv pour une compétition internationale comme la Coupe du monde est toujours intense. Les téléspectateurs sont très attentifs aux diffuseurs et à la plus-value qu'ils peuvent apporter. Lors des précédentes éditions, TF1 était l'un des diffuseurs majeurs. Le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu a la cote, notamment pendant les matchs de l'équipe de France. Mais ce dernier va devoir se faire une raison ou changer de média car TF1 ne diffusera pas la prochaine Coupe du monde 2026. C'est du moins ce qu'annonce en exclusivité Le Figaro ce mardi.

TF1 battu par M6, la déception est grande

🚨📺 INFO @RMCsport : M6 récupère les droits de la Coupe du Monde 2026 ! Tous les matches ! #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) March 5, 2024

Le média indique en effet que « le groupe n’a pas souhaité surenchérir face à une offre supérieure à la sienne pour les droits de l’évènement sportif organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique ». Pour rappel, la FIFA avait lancé un appel d’offres pour l’acquisition des retransmissions des Coupes du monde de football 2026 et 2030 et les candidats avaient jusqu’au 13 février pour déposer leur dossier. TF1 a donc été battu par un concurrent qui a aligné plus que son offre, jugée déjà assez haute. Selon les informations de RMC, c'est M6 qui a récupéré tous les droits de la Coupe du monde et qui ne manquera donc pas de pression sur les épaules pour se montrer à la hauteur de la diffusion d'une telle compétition. M6 aurait lâché plus de 130 millions d'euros, ce qui a mis KO la première chaine. Depuis quelque temps, le groupe M6 investit massivement dans la diffusion de matchs de football. La Ligue Europa, certaines compétitions féminines ou encore des matchs de l'équipe de France sont déjà au programme. Il reste aussi à savoir si la 6e chaine conservera tous les matchs, ou en revendra pour rentabiliser aussi son copieux investissement.